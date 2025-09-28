デカくて速いドゥカティの「新アドベンチャーツアラー」 贅沢装備の限定生産モデル「ムルティストラーダV4 RS」発表 2025年11月より順次デリバリー開始

樹実装備の超速アドベンチャー

ドゥカティは、2025年9月12日に限定生産モデル「MultistradaV4 RS（ムルティストラーダV4 RS）」を発表しました。

サーキットでもバリバリ走れる車両として登場したムルティストラーダV4 RSは、排気量1103ccのデスモセディチ・ストラダーレエンジンを搭載するアドベンチャーツアラーです。

最高出力180馬力（132.4kW）／12,250rpm、最大トルク118Nm（12kgm）／9,500rpmを発揮するこのエンジンは、デスモドロミックバルブ機構により広範な出力特性を持ち合わせています。低回転域から中回転域では滑らかなレスポンスを、高回転域ではスポーティな特性に仕上げられています。

ムルティストラーダV4 RSには、乾式クラッチやアクラポビッチ製サイレンサーが標準装備されており、さらにオーリンズ製Smart EC 2.0サスペンションや専用鍛造ホイールなどを備えています。これによりムルティストラーダファミリーが従来から誇ってきたバランス性能を保持しつつも、卓越した性能と優れたライディング感覚を提供しています。

また、同モデルには「史上最もスポーティでエキサイティングなツーリングバイク」を創造するという目標を達成するため、MotoGP参戦で培った技術が注ぎ込まれた電子制御システムも装備されています。

その他の特徴として、カーボン製のフロントフェンダー、ハンドガード、ヒートシールドを備え、280mmに大型化されたリアディスクやコーナリングABSを備えたブレーキシステムも搭載しており、トップケースの装着が可能なように設計された超軽量チタン製のリアサブフレームも特筆すべき点となっています。

販売スケジュールについては、欧州市場では2025年11月に販売店に到着する予定です。米国市場はそれよりも1か月遅れ、その他の地域への供給は、その後数カ月かけて順次完了する計画となっています。