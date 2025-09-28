この日昇格が発表された34歳

【MLB】マリナーズ ー ドジャース（日本時間28日・シアトル）

ドジャース・大谷翔平投手が27日（日本時間28日）、敵地マリナーズ戦前にアンドリュー・ヒーニー投手との再会を喜んだ。この日メジャー昇格が発表され、キャッチボールを行っていたヒーニーと熱いハグを交わしていた。

ヒーニーは2015年から2021年途中までエンゼルスに所属。大谷ともプレーした。2022年にはドジャースへ移籍し、4勝4敗、防御率3.10。レンジャーズ時代の2023年には自身初の2桁となる10勝をマークした。

今季はパイレーツで26試合に登板し、5勝10敗、防御率5.39と苦戦。8月26日（同27日）にメジャー出場前提となる40人枠から外れ、同29日（同30日）にリリースとなっていた。9月1日（同2日）、プレーオフ出場規定を満たすギリギリのタイミングでドジャースが獲得した。

試合前に取材対応を行ったロバーツ監督によると、先発グラスノーをプレーオフに備えて5イニング以下に抑え、2番手でヒーニーを投げさせる予定だという。（Full-Count編集部）