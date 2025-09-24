ものが多い玄関はごちゃつきがちで、突然の来客であせった経験がある人も多いのではないでしょうか。元小学校の先生で、整理収納アドバイザーのかおるこさんは「人や目的で仕分けるといい」と話します。ここでは、玄関の収納量を増やしてきれいに収納する方法を紹介します。

玄関には「最小限のものだけ」が理想

「家の顔」とも言われる玄関。急な来客や宅配が来たとき、ものが散らかっていてあせった経験が何度もあります。隠す時間もなく、できるだけドアを小さくあけて対応するようにしていた頃も…。そんな状況を避けるためにも、いつでも整った状態を保っておきたい場所です。

玄関は、靴や傘、鍵などの小物、外出時に使うアイテムなど、意外と置きたいものが多くなりがち。一方でスペースは限られているため、デッドスペースも上手に活用しながら、必要最小限のものだけを置くのが理想です。

また、ゲタ箱は湿気やにおいがこもりやすい場所でもあるため、こまめに扉をあけて風をとおしたり、除湿剤を活用したりすることで、快適な空間を保てるように心がけましょう。

ゲタ箱「整理」のコツ

ゲタ箱は、スペースも狭くものの種類も多くないので、整理がしやすい場所。よく履いている靴とそうでないものが分かるので、判断もしやすいです。家族のものが混ざっていることが多い靴は、人別に分けてから要不要を判断していくようにします。

●不要なものの見極めポイント

・使っていない（冠婚葬祭用を除き、1年以上履いていない靴など）

・状態がよくない（靴底が削れている靴など）

・気分が上がらない（古くなった雑貨、気にいっていない靴など）

・モヤモヤする（もっている服と合わせにくい靴、履くと痛くなる靴など）

・今の自分に合わない（子どもが昔使っていたベビーカーなど）

・なくても困らない（似たようなデザインのスニーカーなど）

・数が多い（たくさんある傘やスリッパなど）

ゲタ箱「収納」のコツ

ゲタ箱には、よく履く靴を手が届きやすい中段に収納します。夏はサンダル、冬はブーツと季節によって使うものが変わるので、その都度、使用頻度によって収納場所を使いやすく変える必要があります。

外出時に必要なアイテムも玄関に収納すると、動きがスムーズ。

収納が少ない玄関だからこそ、玄関ドアやゲタ箱の扉裏、壁面といったスペースも活用して収納量を増やしましょう。

●収納のポイント

・オフシーズンの靴といったあまり履かないものは、高いところに収納。ゲタ箱にあまりスペースがない場合、ゲタ箱から離れた場所に収納してもOK。

・家族の身長に合わせて定位置を決める。人別にまとめて収納を。

・壁にフックをつければ、上着やカバンの収納に。犬の散歩で使うリードやポシェットを引っかけても便利。

・日常でよく履く靴は、取り出しやすい高さに。

・玄関に小さなゴミ箱があると、不要な郵便物をその場で捨てられる。不要なものを家の中に持ち込まないことを意識。

・鍵などの外出時に必要な小物類をゲタ箱の上にトレーやカゴを置いて収納すると出し入れしやすい。ゴチャゴチャして見えないように、置くものを厳選。

靴の収納のポイント

・パンプスやサンダルなどの女性の靴は、つま先を手前にすると出し入れしやすい。男性の靴やスニーカーは、かかとを手前に。

・靴が散らかる場合、扉がなく出し入れしやすいシューズラックを近くに置いて、個人の靴は履かないときは戻すルールに。靴をたたきに出しておく場合は、ひとり1足など最低限の量に。

●靴の収納量を増やすには？

・下駄箱にコの字ラックやつり下げラックを使って空間を仕きる。

・あまり履かない靴は、靴ホルダーを使って左右で重ねる。

スリッパはデッドスペースを活用

・スリッパはゲタ箱の側面や扉裏に浮かせると省スペース。カゴにまとめてもOK。

小物はドアにはりつけて収納力アップ

・玄関ドアはマグネットが使えることが多いので、自転車の鍵やマスクなどの小物類の収納にもピッタリ。数本であれば傘の収納にも。

・キャスターつき収納を使って子どもの外遊びグッズや靴などをゲタ箱下に収納すれば、出し入れしやすい。キャスターつき台車もOK。