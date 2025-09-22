¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¥¹¥¿ー¥È¡¡ÂçÊ¬¸©Ï¢¡¢1Ëü4Àé¿ÍÄ¶¤ËÅêÉ¼ÍÑ»æÁ÷ÉÕ
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤¬22Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢ÂçÊ¬¸©Ï¢¤Ç¤âÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ë¸þ¤±¤¿ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤¬È¯Á÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¥¹¥¿ー¥È¡¡ÂçÊ¬¸©Ï¢¡¢1Ëü4Àé¿ÍÄ¶¤ËÅêÉ¼ÍÑ»æÁ÷ÉÕ
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ï22Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÂçÊ¬¸©Ï¢¤Ç¤Ï¡¢¿¦°÷¤¬ºÇ½ª³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¡¢¸©Æâ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§1Ëü4538¿Í¤Ë¸þ¤±¤ÆÁíºÛÁª¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤òÈ¯Á÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ÏµÌ¾¼°¤Ç¡¢µºÜ¤µ¤ì¤¿QR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¸õÊä¼Ô¤ÎÀ¯ºö¤Ê¤É¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢ÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡¦»ÖÂ¼³Ø°Ñ°÷Ä¹¡Ë¡ÖQR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ÇÊ¹¤¤¤Æ´¶¤¸¤ÆÅêÉ¼¤¹¤ëºî¶È¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÅêÉ¼¤Ï10·î3ÆüÉ¬Ãå¤Ç¡¢ÍâÆü4Æü¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤È¤¢¤ï¤»¤Æ³«É¼¤µ¤ì¡¢¿·ÁíºÛ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£