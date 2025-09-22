【薬屋のひとりごと】四季ビジュアル9月は柿×猫猫・壬氏！ 今年も猫猫・壬氏がハロウィンの宴を開催
アニメ『薬屋のひとりごと』のビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」第2章。9月ビジュアルは、柿がテーマ。
後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4000万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
2025年1月から放送を開始した第2期は、各種配信プラットフォームで常に上位にランクイン。勢いそのまま、4月からスタートした第2クールが7月4日（金）に最終回を迎えた。「＃薬屋のひとりごと」がトレンド1位にランクインし、さらに放送終了後には【続編の制作決定】も発表、来年2026年8月15日にはシリーズ初となるスペシャルイベントの開催も決定し、盛り上がりを見せている。
TVアニメ『薬屋のひとりごと』では、毎月22日は「猫猫の日」（ニャンニャン→ねこねこ→猫猫）として企画を実施してきた。2024年7月からは「猫猫、壬氏と巡る四季」という企画がスタート。毎月22日に『薬屋のひとりごと』のキャラクターたちと、季節の植物をテーマにした新規描き下ろしが公開される。本編では見ることのできないキャラクターたちの姿を描いたビジュアルとなっている。
9月ビジュアルは、柿をテーマに描かれている。秋の訪れを感じさせるたわわに実った柿に手を伸ばす壬氏と、うきうきと木を登っている猫猫。柿の木の間からは、まだまだ暑さの残る秋の日差しを感じます。食欲の秋の始まりを感じさせるビジュアルとなっている。
また、公式ホームページでは、今回のビジュアルを使ったPC、スマホの壁紙を配布している。こちらもチェックしてほしい。
さらに、ビジュアル公開にあわせて、Xでのフォロー＆リポストキャンペーンを実施。TVアニメ『薬屋のひとりごと』の公式Xアカウントをフォロー、キャンペーンの投稿をリポストすると、抽選で5名様に今回公開されたビジュアルカードがプレゼントされるキャンペーンとなっている。ぜひご参加を。
そして、昨年大好評を博した『薬屋のひとりごと』ハロウィンが、2025年も新たな装いで登場する。10月31日に先駆け、新規描き下ろしのシルエットが公開された。
どのキャラクターがどんな仮装をしているのだろうか……。ぜひ予想しながら公開をお待ちを。イラストは今後順次公開予定なので、お楽しみに。
また、このビジュアルを使ったグッズが多数登場するTVアニメ『薬屋のひとりごと』ハロウィン怪奇譚フェアinアニメイトが11月15日（土）〜12月7日（日）にて開催決定。こちらもどうぞお楽しみに。
＞＞＞9月ビジュアルやハロウィン新規描き下ろしのシルエットをチェック！（写真2点）
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4000万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
2025年1月から放送を開始した第2期は、各種配信プラットフォームで常に上位にランクイン。勢いそのまま、4月からスタートした第2クールが7月4日（金）に最終回を迎えた。「＃薬屋のひとりごと」がトレンド1位にランクインし、さらに放送終了後には【続編の制作決定】も発表、来年2026年8月15日にはシリーズ初となるスペシャルイベントの開催も決定し、盛り上がりを見せている。
9月ビジュアルは、柿をテーマに描かれている。秋の訪れを感じさせるたわわに実った柿に手を伸ばす壬氏と、うきうきと木を登っている猫猫。柿の木の間からは、まだまだ暑さの残る秋の日差しを感じます。食欲の秋の始まりを感じさせるビジュアルとなっている。
また、公式ホームページでは、今回のビジュアルを使ったPC、スマホの壁紙を配布している。こちらもチェックしてほしい。
さらに、ビジュアル公開にあわせて、Xでのフォロー＆リポストキャンペーンを実施。TVアニメ『薬屋のひとりごと』の公式Xアカウントをフォロー、キャンペーンの投稿をリポストすると、抽選で5名様に今回公開されたビジュアルカードがプレゼントされるキャンペーンとなっている。ぜひご参加を。
そして、昨年大好評を博した『薬屋のひとりごと』ハロウィンが、2025年も新たな装いで登場する。10月31日に先駆け、新規描き下ろしのシルエットが公開された。
どのキャラクターがどんな仮装をしているのだろうか……。ぜひ予想しながら公開をお待ちを。イラストは今後順次公開予定なので、お楽しみに。
また、このビジュアルを使ったグッズが多数登場するTVアニメ『薬屋のひとりごと』ハロウィン怪奇譚フェアinアニメイトが11月15日（土）〜12月7日（日）にて開催決定。こちらもどうぞお楽しみに。
＞＞＞9月ビジュアルやハロウィン新規描き下ろしのシルエットをチェック！（写真2点）
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会