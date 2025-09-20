¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¹Ã»Ò±à¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿µå»ù¤¿¤Á¤Î¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î²Æ¡× ¥ê¡¼¥¬¡¦¥µ¥Þ¡¼¥¥ã¥ó¥×¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤Î½Ð¾ì¼Âà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿£¸·î10Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿·½½ÄÅÀîÄ®¥Ô¥ó¥Í¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¡Ø¥ê¡¼¥¬¡¦¥µ¥Þ¡¼¥¥ã¥ó¥×2025¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿64¿Í¤Î¹â¹»£³Ç¯À¸¤¬Ìó27Ëü±ß¤Î»²²ÃÈñ¤òÊ§¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢£´¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ£¸ÆüÏ¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡ÊÁ´£¸¡Á£¹»î¹ç¡Ë¤ò¹Ô¤Ê¤¦´ë²è¤À¡£
¡¡¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿½ç°Ì·èÄêÀï¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Æ±Æü¡¢¿·½½ÄÅÀîÄ®¥Ô¥ó¥Í¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤é¤¬Ç®Àï¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬°ì´î°ìÍ«¤·¤Ê¤¬¤é¾¡Íø¤òµá¤á¤ÆÇòµå¤òÄÉ¤¦¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î´Ñ½°¤ÏÅ¨Ì£Êý¤òÌä¤ï¤º¡¢¹¥¥×¥ì¡¼¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë¡£¿ôËü¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤ä¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥ÉÉô¤¬À¹¤ê¾å¤²¤ë¹Ã»Ò±à¤È¤ÏÈæ¤Ù¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¹â¹»Ìîµå¤Î¸÷·Ê¤¬ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏÊýµå¾ì¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡Û
¥ê¡¼¥¬¡¦¥µ¥Þ¡¼¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥×¥íÃíÌÜ¤Îº¸ÏÓ¡¢ÀîÏÂ¹â¤ÎßÀ²¬ÁóÂÀ¡¡photo by Nakajima Daisuke
¡Ö¡Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤È¤¤¤¦¡ËÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ÎÀ¼Á¾å¡¢¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼«Î©¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¤Æ·è¤á¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¡¢¹â¹»Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥®¥é¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿Ê¡ÅÄ·òÅÍ¤À¡£ËÀî¹â¹»»þÂå¤Ï°ìÅÙ¤â¸ø¼°Àï¤ÇÅÐÈÄ¤Ç¤¤º¡¢ºòÇ¯¥ê¡¼¥¬¤Ë»²²Ã¡£¾Íè¤Ï¹â¹»Ìîµå¤Î»ØÆ³¼Ô¤ò»ÖË¾¤·¡¢Âç³ØÏ²¿ÍÃæ¤Îº£Ç¯¤Ï¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ö¹â¹»¤Îº¢¤«¤é¡Ø´ÆÆÄ¤ËÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ØÆ³¼Ô¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤ä¤ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ë¤Û¤¦¤¬ÀäÂÐ¤Ë¿Í¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¥ê¡¼¥¬¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ê¡¼¥¬¡¦¥µ¥Þ¡¼¥¥ã¥ó¥×¤Ë´ÆÆÄ¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢¸µ¹â¹»µå»ù¤ÎÂç³ØÀ¸¤é¤¬¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÁêÃÌÌò¤òÌ³¤á¤ë¡££±¥Á¡¼¥à16¿Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤ò½¸Ìó¤·¡¢»î¹ç¤ÎºÓÇÛ¤â´Þ¤á¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¾å¤²¤Æ¤¤¤¯ÌòÊÁ¤À¡£
¡¡¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤À®Ä¹´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ù¤¯¡¢¥ê¡¼¥¬¤Ë¤Ï´ûÂ¸¤Î¹â¹»Ìîµå¤È°Û¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ë¡£¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÊý¼°¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ä¡¢¹â¹»£³Ç¯´Ö¤Ç°ìÅÙ¤â¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Éô°÷¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÈÊý¿Ë¤¬¹ç¤ï¤º¤ËÅÓÃæÂàÉô¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼Ô¡¢¤µ¤é¤Ë·ÚÅÙ¤ÎÃÎÅª¾ã³²¤òÊú¤¨¤ëÁª¼ê¤ò´Þ¤á¡¢´é¤Ö¤ì¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ËÉé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯Åù¤·¤¯½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡´ûÂ¸¤Î¹â¹»Ìîµå¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð¾ìÁª¼ê¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÌîµå¤¬¤¦¤Þ¤¤¤«¡¢ÈÝ¤«¡×¤ÇÁª¼ê´Ö¤Ë¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÀ¸¤ß¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡¤¤¤¸¤á¤äË½ÎÏ¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹â¹»Ìîµå¤Î¹½Â¤¤È¤·¤Æ¡¢ÎÀÀ¸³è¤ÎÊÄº¿À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥ê¡¼¥¬¤òÆ±¤¸Ê¸Ì®¤Ç¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÁ´Áª¼ê¤¬ÂÚºß¤·¤Æ¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤Æº¬ËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤·¤ÆÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î³µÇ°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¶¹»³¥öµÖ¡Êºë¶Ì¡Ë¤Î±ÊÌî½Ó¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÁê¼ê¤òÅ¨ÂÐ»ë¤¹¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¥ê¡¼¥°Àï¤À¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë»î¹Ôºø¸í¡Û
¡¡¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤ä¡¢Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¸þ¾å¤Ç¤¤ë´Ä¶¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÀîÏÂ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Îº¸ÏÓ¡¦ßÀ²¬ÁóÂÀ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤È°Û¤Ê¤ëÊá¼ê¤ÈÁÈ¤ß¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ò¤Ç¤¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÀîÏÂ¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¹â¤á¤ËÅê¤²¤ë¤±¤É¡¢¥ê¡¼¥¬¤ÇÁÈ¤ó¤ÀÃæÂ¼°©ÎÉ¡ÊÆüÂÎÂç±Á¸¶¡¿Åìµþ¡Ë¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Äã¤á¤Ë¹½¤¨¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Ï¹â¤á¤Ë¹½¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÃæÂ¼¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤ÈÄã¤á¤Ë¥·¥å¡¼¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤¡¢µ°Æ»¤¬¾¯¤·¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µå¼ï¤¬¤Ò¤È¤ÄÁý¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡×
¡¡¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¤ÎÎ¾ÂÇ¤ÁÍ··â¼ê¤Ç¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿Æá¿Üâ«ÂÀÏ¯¡ÊÉðÅÄ¡¿¹Åç¡Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î»î¹ç¤³¤½¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÏÉé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡¢ÆÃ¤Ë²Æ¤Ï¼ÂÎÏ¤ò½Ð¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð°úÂà¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¤½¤ÎÆü¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤½¤¦¤È»î¹Ôºø¸í¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾å¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢Âç¤¤¤¤Î¤¬ÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Æá¿Ü¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤À¤ÈÀè¤Ã¤Ý¤äº¬¤Ã¤³¤Ç¤â¡¢³°Ìî¤ò±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆâÌî¤Î¸å¤í¤ËÍî¤Á¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÌÚÀ½¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢ÆâÌî¥Õ¥é¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥´¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤Î°ã¤¤¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Åê¼ê¤ÎßÀ²¬¤â¡¢ÂÐÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤«¤é½ÅÍ×¤Ê´¶³Ð¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤ò³°¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤ò²Ô¤¤¤À¤ê¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÂÇ¤¿¤»¤ì¤Ðµå¿ô¤òÍÞ¤¨¤Æ¥¢¥¦¥È¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¿Ä¤ò³°¤¹½ÅÍ×À¤Ï¡¢¶âÂ°¤Î»þ°Ê¾å¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¶µ°é¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¡¼¥¬¡¦¥µ¥Þ¡¼¥¥ã¥ó¥×¡Û
¡¡Åê¼êµ¯ÍÑ¤â¡¢¥ê¡¼¥¬¤¬¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤È¸²Ãø¤Ë°Û¤Ê¤ëÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£»×ÁÛ¤È¤·¤ÆÁ´Åê¼ê¤Ë°ìÄê¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢µå¿ôÀ©¸Â¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦Åêµå¿ô¤Ï£±ÆüºÇÂç120µå¤Þ¤Ç¤È¤¹¤ë¤¬¡¢120µå¤ËÃ£¤·¤¿ÂÇ¼Ô¤Þ¤Ç¤ÏÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¦Åê¼ê¤Îµå¿ô¤Ï¡¢60µå¤Þ¤Ç¤Ê¤éÏ¢Åê²Ä¡¢80µå¤Þ¤Ç¢ªÃæ£±Æü¡¢100µå¤Þ¤Ç¢ªÃæ£²Æü¡¢100µå°Ê¾å¢ªÃæ£³Æü¤ÎÅÐÈÄ´Ö³Ö¤ò³«¤±¤ë¡£Ï¢Åê¤ÏÏ¢Â³¤¹¤ëÅêµå¿ô¤¬¹ç·×120µå¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Ï¢ÅêºÇ½ªÆü¤Îµå¿ô¤ÇµÙÍÜÆü¤ò·è¤á¤ë¡£¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÀ©¸Â¤òÄ¶¤¨¤ÆÅê¤²¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤¬¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤È¤¹¤ë
¡¡º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï£±»î¹ç150µå¤òÄ¶¤¨¤ëÅê¼ê¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Î£±»î¹çºÇÂ¿Åêµå¿ô¤ÏßÀ²¬¤Î97µå¡Ê£·¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥¬Á´ÂÎ¤Ç¤ÎºÇÂ¿Åêµå¿ô¤Ï¡¢ßÀ²¬¤ÈÄ¹Ã«Àî·ëÅÍ¡ÊÈ¡´ÛÂç³ØÉÕÂ°ÍÅÍ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤Î236µå¡ÊßÀ²¬¤Ï£´»î¹ç¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ï£µ»î¹ç¡Ë¡£¤È¤â¤Ë¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½ÐÍ½Äê¤Î2¿Í¤Ï¥ê¡¼¥¬¤Î½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Ç¥¨¡¼¥¹³Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¤·¤ÆÅÐÈÄ²áÂ¿¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥×¥íÌîµå¤Ç¤â£±»î¹ç¤Ç150µå¤òÅê¤²¤ëµ¡²ñ¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¡£¡ÖÁª¼ê¡á»ñ»º¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬º¬ËÜ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤òÀ®Ä¹ÅÓ¾å¤Î¹â¹»Ìîµå¤¬¡¢£±»î¹ç¤Îµå¿ô¤Ç¥×¥í¤ò¾å²ó¤ë¤Î¤Ï°éÀ®¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤â°Û¾ï¤À¡£Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Â¦ÌÌ¤¬¶¯¤¯¡¢¹â¹»µå»ù¤Î·ò¹¯¤ä¾Íè¤ò¸½¾õ¤è¤ê½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Âç²ñ¼çºÅ¼Ô¤Ï¤â¤Ã¤Èµå¿ôÀ©¸Â¤ò¸·³Ê¤ËÀßÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÏÉé¤±¤Æ¤â¼¡¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¾å°Ì£²¥Á¡¼¥à¤¬¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ËÎ×¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤òµá¤á¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤â¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤Ç¤âÆ±¤¸¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç²ñÊý¼°¤¬µ¯ÍÑË¡¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤À¤í¤¦¡£¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö°ìÀïÉ¬¾¡¡×¡Ê¡áÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ë¤ÈÎ×¤à¤Î¤«¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÁ´Áª¼ê¤Ë°ìÄê¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦º¹¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥¬¡¦¥µ¥Þ¡¼¥¥ã¥ó¥×¤ÏÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¶µ°é¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï´ûÂ¸¤Î¹â¹»Ìîµå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¼çºÅ¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖJapan Baseball Innovation¡×¤ÎºåÄ¹Í§¿ÎÂåÉ½¤Ï¤½¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥ê¡¼¥¬¡¦¥µ¥Þ¡¼¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡Ø¶µ°é¤Î°ì´Ä¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëº£¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ï°ìÅÙÉé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÃÀÞ¤ÈÀ®¸ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥ê¡¼¥°Àï¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡¹Ã»Ò±à¤òÄºÅÀ¤È¤¹¤ë´ûÂ¸¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ï¡¢³ØÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¶µ°é¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¹¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÏÄ¤ß¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¹â¹»Ìîµå¤Ë·È¤ï¤ëÁ´Áª¼ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡£´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤À¤±¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌä¤¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢º£Ç¯£²²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¡¼¥¬¡¦¥µ¥Þ¡¼¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼¨º¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£