止まらない物価高と上がらない給与……こうしたなか、国内では中古車市場が盛り上がりをみせています。大手ポータルサイトによって全国の在庫情報がひと目でわかるようになったことから、中古車探しのハードルが低くなっているようです。そこで今回、中古車のなかでも特に人気の国産車について、⾞選びドットコム「中古車市場統計レポート（2025年7月版）」からトップ5を抜粋して紹介します。価格帯もあわせてみていきましょう。

日本人に人気の国産中古車とは？

物価高が続く時世でも、車の購買意欲は健在です。2025年上半期の新車販売台数は149万9729台と、前年同期比7.3％増を記録しています。

とはいえ、可能であれば質の高い車を安く手に入れるに越したことはありません。中古車市場で人気を集める車種にこそ、長く愛される秘訣・理由が詰まっているでしょう。新車市場とは一味違った傾向を感じ取ることができます。

今回は、⾞選びドットコムがまとめた「中古車市場統計レポート（2025年7月版）」をもとに、「日本でもっとも売れた国産中古車トップ5」をみていきましょう。

第5位：エブリイ（スズキ）

第5位はスズキ・エブリイです。軽自動車をベースにした、いわゆる「軽バン」と呼ばれる車体が、荷室スペースを大量に確保。近年はキャンプブームと共に軽キャンパーとしての人気を確立しているスズキのエブリイが第5位に。

2021年にはフルモデルチェンジされ、新世代エンジンが搭載されました。最高出力はなんと驚異の36kW。通常の走行用「2WD」／雨で滑りやすい時など、路面状況に応じて駆動力を制御する「4WD AUTO」／未舗装路など険しい山道にも使用できる「4WD LOCK」、3つの走行モードに切替えできる電子制御式4WDスイッチも完備されています。

それだけではありません。アウトドアでの多用を想定された路面状況への対応もバッチリ。ぬかるみなど足元の悪い場所でも、空回りした駆動輪に自動でブレーキをかけ、もう片方の車輪に駆動力を伝達。脱出をアシストしてくれます。商用はもちろん、アウトドアな人にもピッタリの車でしょう。

中古車価格：22万円〜450.8万円

※⾞選びドットコムより、支払総額「最安値」と「最高値」をそれぞれ抜粋（2025年9月16日時点）

ホンダの人気車種・N-BOXのカスタムモデルが第4位にランクイン。N-BOXといえば、国内でトップの販売台数を誇る軽スーパーハイトワゴンです。その特徴はなんといってもすべての機能が高評価されるオールラウンダーな一台であること。そんなN-BOXのカスタムモデルには、外観や内装に選べるパーツやデザインが充実しています。

標準N-BOXに比べ、カスタムモデルは中古車市場では高値で取引され、値崩れしにくい傾向にあります。のちの買い替えを見据えて選択するユーザーも多いことから、中古車としての購入であっても“損をしにくい一台”と言えるでしょう。

中古車価格：21万円〜270万円

※⾞選びドットコムより、支払総額「最安値」と「最高値」をそれぞれ抜粋（2025年9月16日時点）

カスタムモデルを抑え、本元N-BOXが第3位となりました。

2023年に現行の3代目モデルが発売されたN-BOX。発売以来、新車市場でも根強い人気を誇っているワゴン車です。2列目を倒せば自転車もラクラク積めるほどの広々空間にもかかわらず、安全性も抜群。それは2023年度のJNCAP（独立行政法人 自動車事故対策機構が行っている自動車の安全性能評価）で唯一、満点の5つ星をマークし証明されました。

たった1万円の予算が車全体のスペックを左右する軽自動車開発で、すべての機能がバランスよく詰め込まれている点にはホンダの技術力を感じさせられます。どんなユーザーにも、必ず日常生活で役に立つシーンがある。それがN-BOXの強みです。

中古車価格：18.8万円〜296.2万円

※⾞選びドットコムより、支払総額「最安値」と「最高値」をそれぞれ抜粋（2025年9月16日時点）

第2位：セレナ（日産）

第2位の日産・セレナは、1991年に初代モデルが発売された3列シートのミニバン。現行モデルは5代目となります。

充実した車内空間に始まり、「ファミリー層が求める機能」を着実に追加してきた実績が人気の秘訣です。子どもを抱えたままでもラクラク開けられる「ハンズフリースライドドア」、女性には開け閉めが難しかった後部ドアに中央で上下に開く工夫を凝らした「デュアルバックドア」など、まさに家族が使う車に「あったらいいな」と思う機能を揃えています。

4月に発売されたセレナ・e-POWERは26.2km/L（JC08モード）という優秀な燃費性能も兼ね備えているので、中古車市場でも要注目の車種でしょう。

中古車価格：17万円〜519.8万円

※⾞選びドットコムより、支払総額「最安値」と「最高値」をそれぞれ抜粋（2025年9月16日時点）

第1位はトヨタ・プリウスです。「世界初、量産型ハイブリッド車」の称号を持つこの車が中古車市場でも人気をみせました。ガソリンと電気モーター、2種類の動力源を保持し高燃費・低排出を実現するプリウス。その進化は留まるところを知らず、最新のEVモードは短距離であればガソリンを使わずに走行できます。

すっかりSDGsが根付いたことから「エコな車」としての認知がブランド力を高めているだけでなく、「親がプリウスだったから」と、親世代から具体的な使用感を聞きプリウスを選ぶ若者の登場など、長く愛されることから次世代に繋がる車種としての地位を確立しました。

特に2023年に発売された5代目プリウスはスポーツカーのような低めの車体を採用。それに見合うよう施された流線型のデザインはかなりスマート。現代の社会生活に合わせた姿へとアップデートされ、幅広い世代から支持を得ているようです。

中古車価格：26.9万円〜487.9万円（800.9万円の車体は外れ値として除外）

※⾞選びドットコムより、支払総額「最安値」と「最高値」をそれぞれ抜粋（2025年9月16日時点）

以上、トップ5を見てきました。日本の国産車においては、ニーズやターゲット層がうまく住み分けされ人気車種が分かれているようです。

長く愛されているモデルから、中古で購入しても値崩れしにくいハイスペック車両まで。中古車の購入を考慮する理由は人それぞれかと思いますが、国産車ならではの日本人の心を捕らえた機能をお得な価格で体感してみてはいかがでしょうか。