マーゴット・ロビー、大胆スリットドレスで美脚を見せつける
映画『バービー』などで知られるマーゴット・ロビーが、コリン・ファレルと共演する新作映画『A Big，Bold，Beautiful Journey（原題）』のニューヨークプレミアに来場。深いスリットの入ったドレスで、大胆な装いを見せた。
【写真】腰までの大胆スリットが入ったドレスを纏うマーゴット（全身ショット）
PageSixによると、現地時間9月15日に開催されたニューヨークプレミアのレッドカーペットに、マーゴットがミュグレーのヴィンテージ風コルセットドレスを纏って来場したそう。同ブランドの1998年春夏クチュールコレクションで発表されたドレスにインスピレーションを受けて、新たにデザインされたというドレスは、深くカットされたネックラインと、大胆なスリットが目を引くデザイン。
ダークブロンドの髪の毛を、おくれ毛を残したアップにまとめ、ロレイン・シュワルツによるゴールドのバングルとイヤリング、リングを身に付けて大胆にポーズを取った。
なお昨年11月に夫トム・アッカーリーとの間に第一子となる男の子を出産したマーゴットは、今月10日、出産後初のレッドカーペットイベントとなった同作のロンドンプレミアで、アルマーニ・プリヴェによるシアードレス姿を披露。ここでも大胆ルックが注目を集めていた。
