²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤¬18Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
£¹·î£·Æü¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÓËÜ²È¤Ç±é½Ð²È¤Î¿å¸ý°ìÉ×¡Ê¤ß¤º¤°¤Á¡¦¤«¤º¤ª¡Ë¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¡¢¡ÖÉã¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¿´¤è¤ê¸æÌ½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿°¦Ç·½õ¡£¡Ö¿å¸ý°ìÉ×¤µ¤ó¤Ë¤Ï°¦Ç·½õ¤ËÀ®¤êÎ©¤Æ¤Î»þ¤Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¯°ì½ï¤Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼Çµï¤ÎÂçÀèÇÚ¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤ÆÌã¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÄÉã£±£³À¤¤Î»ö¤ä¡¢¼Çµï¡¢¾åÊý²ÎÉñ´ì¡¢¾åÊýÉñ¡¢Åù¡¹¡¢¿§¡¹¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶î¤±½Ð¤·»þÂå¤«¤é¤Î»×¤¤½Ð¤ò²ó¸Ü¡£
º£Ç¯¤ÇÂè15²ó¤ò·Þ¤¨¤ë±Ê³Ú´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±Ê³Ú´Û¤Î¿·ºî¤Ê¤É¤ÏÁ´¤Æ¿å¸ýÀèÀ¸¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±Ê³Ú´Û¤Î½éÆü¤âº£·îËö¤Ê¤Î¤Ç¸«¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¿å¸ýÀèÀ¸¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡Ø¿À¤ÎÄ»¡Ù¤¬±Ê³Ú´Û¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¤â¾å±é¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤ÎÇ¡¤¯±Ê³Ú´Û¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÀÎ¤Ï¤½¤Î¸å¥·¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê²ÎÉñ´ì¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤âÁ´¤Æ¿å¸ýÀèÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£ÏÂ¤ÈÍÎ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó²ÎÉñ´ì¡¢²ÎÉñ´ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê±é·à¤ËÂ¤·Ø¤Î¿¼¤¤¿å¸ýÀèÀ¸¤Ç¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¡¢¡Ö»ä¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØGOEMON¡Ù¤ä¡Ø¸ñ¤Ä¤«¤ß¡Ù¤Ê¤É¤â¿å¸ýÀèÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
°¦Ç·½õ¤Ï¡Ö¸ø»ä¤È¤â¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉã¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¿å¸ýÀèÀ¸¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¡¤½¤·¤Æ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡¡¸þ¤³¤¦¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª¼Çµïºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÍÙ¤ê¤âÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
