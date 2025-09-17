豊富な便利グッズが手軽に購入できる100円ショップのダイソーは、暮らしには欠かせない存在。「節約生活でも主役級の活躍です」と話してくれたのは、YouTubeチャンネル「リッチじゃない暮らし」で動画を配信する、節約歴6年の主婦みさきさん。今回は、みさきさんが節約生活をする上で「本当に役立った」コスパ最強のお助けアイテムを紹介してくれました。

1：みじん切りが秒でできる「ハンドル野菜カッター」

ハンドル野菜カッターは、税込330円の商品。食材を入れて、ヒモのハンドルを引くだけで、あっという間にみじん切りができる便利アイテムです。

ごはんをつくるときに、意外と手間がかかるのが“みじん切り”。でもこれを使うようになってからは、準備の時間がグッと短くなって、つくれるメニューの幅も広がったように感じます。

野菜はもちろん、ブロック肉をミンチにすることもできるので、ひき肉を買うより少しだけおトク。家事の時短にも節約にも役立つ、頼もしい存在です。

2：汎用性抜群の「セスキクリーナー」

セスキクリーナーは、スプレーボトルに280mL入っていて、税込110円の商品。油汚れや皮脂汚れに強いので、キッチンまわりやテーブル、ガラスなど、これ1本でどこでも掃除ができます。

そのおかげで、わが家では、専用クリーナーをやめて、このセスキクリーナーに統一することができました。ボトル数が減ったことで、家の整理整頓が進んだこともうれしいポイントです。

3：弁当の準備も時短に！「おにぎりメーカー」

おにぎりメーカーは、税込330円の商品。容器にお米をつめて、軽くプレスするだけで、あっという間におにぎりが完成します。

わが家では、休日のお出かけでも、なるべく外食を避けるために、“おにぎり弁当”を持参することが多いです。家族5人分で、毎回10個以上握るので、結構時間がかかっていましたが、おにぎりメーカーのおかげで、外出前の準備がすごくラクになりました。

4：コスパ最高の「スマホ関連グッズ」

ダイソーでは、スマホ関連グッズもすごく充実していて、その多くが税込110円。私は、スマホ用品に特別なこだわりがないので、スマホケースやリング、画面保護フィルムなど、基本的にダイソーでそろえることにしています。

高価なスマホをしっかり守りたい気持ちもありますが、スマホ用品店や家電量販店で買うと、結構なお値段になりますよね。必要最低限の保護にしている分、いつも大切に扱うことを心がけています。

5：手軽にお菓子がつくれる「製菓グッズ」

ダイソーの製菓コーナーは、グッズの種類が本当に豊富で、私はいつも長居してしまいます。その多くが税込110円で手に入るのもありがたいポイント。

とくに「製菓の型」は非常に人気の商品で、出合えたときはすごくうれしい気持ちになります。わが家では、週に1回程度、手づくりのお菓子を楽しんでいるので、いろいろと製菓グッズはそろえてきました。

こんなにもお菓子づくりが身近になったのも、ダイソーアイテムのおかげですね。

以上、今回は、私が節約生活で本当に役に立つと感じた“コスパ最強のダイソー神アイテム”を5つ紹介しました。

ほかにもまだまだ紹介したい商品がたくさんありましたが、この5つはとくにオススメなので、機会があったら、ぜひ手にとってみていただけると幸いです。

最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。

※ 紹介した商品の価格は、執筆時点のものになります。物価変動によって、価格が異なる場合がありますので、ご了承ください。

※ 紹介した商品は、すべて著者自身で購入したものになりますので、店舗への問い合わせはご遠慮ください。また、これらの商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により取扱商品や仕入れ状況が異なりますので、ご理解いただけると幸いです。