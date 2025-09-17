まだまだ麦茶が手放せない暑さが続いていますね。節約も兼ねてティーバッグから出した麦茶をおいしく飲みたい！ と思った入社2年目・ESSEonllineトレンド担当編集Mは、有名麦茶メーカー・はくばくさんを直撃。家でも「おいしい麦茶を飲むコツ」を聞きました。ここでは、水出し・煮出し麦茶の違いや、急須を使う「リッチな麦茶」の裏ワザもお伝えします。

おいしい麦茶をつくるコツ。水出しは2時間、煮出しは1時間

おいしい麦茶のカギが「ティーバッグを取り出すタイミング」にあると語るのは、「水出しでおいしい麦茶」などの有名商品を手がける、株式会社はくばくの広報担当・田中桃子さんです。

【写真】深みが出ておいしい！「二煎目の麦茶」

「水出しなら最低2時間以上、煮出しなら1時間程度で取り出すのを推奨しています。ティーバッグは長く浸すほど濃くなりますので、お好みで調整してください。ただし、長時間入れっぱなしにすると苦みが出てしまいます。また、衛生面的にも好みの濃さになったら取り出すようにしてください」（田中さん、以下同）

●粉砕と丸粒で、のど越しや味わいも違う！

麦茶のティーバッグは大麦を細かくした「粉砕」タイプと、粒のまま使用した「丸粒」タイプに大きく分かれます。

「粉砕タイプは、水出し専用やお湯出し両用、煮出し両用麦茶など抽出タイプはさまざま。こちらはすっきりとした味わいが特徴で、のど越しを楽しめます。一方、丸粒麦茶は煮出しで使うことが多く、深みとコクを一層引き出せます」

水出し・お湯出し・煮出し麦茶のおいしいつくり方

麦茶の抽出方法は大きく分けて、水出し・お湯出し・煮出しの3種類。それぞれの「おいしいいれ方」を教えてもらいました。

●水出し麦茶のつくり方

＜材料：水出し用麦茶ティーバック1袋・水1L＞

（1） 水を注いだ冷水ポットにティーバッグを入れ、冷蔵庫へ入れる。

（2） 約2時間後（水が冷える頃）にティーバッグを取り出す。

※ 水出しお湯出し両用のティーバックでも同様につくれます

●お湯出し麦茶のつくり方

＜材料：水出し・お湯出し両用麦茶ティーバッグ 1袋・お湯 1.5リットル＞

（1） やかんなどで水を沸騰させる。

（2） 沸騰したら火を止め、ティーバッグを入れる。

（3） 約1時間後にティーバッグを取り出し、粗熱を取ってから別の容器に移し替える。冷やして飲む場合は、冷蔵庫へ入れる。

●煮出し麦茶のつくり方

＜材料：煮出し用麦茶ティーバッグ1袋・お湯1.5L＞

（1） やかんなどで水を沸騰させ、ティーバッグを入れ3〜5分煮出し、火を止める。

（2） 約1時間後にティーバッグを取り出し、粗熱を取ってから別の容器に移し変える。冷やして飲む場合は、冷蔵庫へ入れる。

※ メーカーによってつくり方や完成する量に多少違いがあります。パッケージに記載のつくり方をご確認ください

※ 麦茶をつくるごとに容器は洗浄し、清潔を保つようにしましょう。また、つくった麦茶（冷蔵庫保存）はつくった日を含め2日程度で飲みきるようにしましょう

実際につくって飲み比べると、味にも明確な違いがありました…！

水出し麦茶はさらさらとしているので、暑い日に一気に味わいたくなる飲み心地。お湯出しは水出しよりもコクがあるけど、煮出しよりもさっぱりという感じ。煮出し麦茶は、芳醇な香りが広がり、ひと息つきたいときにぴったりだと思います。

プロ直伝！急須でつくる「リッチな麦茶」

じつは、麦茶を「緑茶」のように急須で抽出し、ホットで飲むのもおすすめなのだそう。田中さんによると、「急須（小さめの耐熱ティーポットも可）に1バッグを入れてお湯を注ぎ、3分待つとリッチな味わいになります」とのこと。

急須は1Lサイズのポットより容量が少ないため麦茶の香りが立ちやすく、抽出時間も短くてすみます。さらに、「二煎目の方が味が深まる」という意外なアドバイスもいただきました。

●編集部が「急須麦茶」にチャレンジ！

そこで、編集部員も「リッチな麦茶づくり」に挑戦！ 色や味がどう変わるのか検証してみました。

まず、一煎目の様子はこちら。色合いが少し薄いかと思いましたが、かき混ぜて飲むと、味がしっかり抽出されていて驚きました…！ 麦茶特有のほのかな甘みがふわっと広がります。

二煎目も飲んでみました。先ほどより深い色がしっかりと抽出され、甘さのあとに香ばしさの余韻を感じます。口当たりも一煎目よりまろやかで、落ち着きたいときにゆっくりと飲みたくなりました。

●簡単アレンジで麦茶の楽しみ方が広がる！

香り高く仕上がる急須麦茶はアレンジも可能。濃いめの麦茶を牛乳で割った「麦茶オレ」は、麦茶の芳醇な味わいとミルクのクリーミーさが相性抜群なのだそう。今度試してみようと思います…！

ここでは、麦茶のおいしいつくり方をご紹介しました。暑い季節はもちろん、1年じゅう楽しめる麦茶を、皆さんも飲み分けてみてはいかがでしょうか？