「お茶吹いたｗ」猫に小さめのダンボールをあげたら…『まさかの光景』に爆笑する人が続出「脳内では満喫してそうｗ」「斬新」と1万いいね
茶トラ猫さんに小さめのダンボールを渡してみると、好みの形にカスタマイズ！？箱の中で満足気にくつろぐものの…？この投稿は、記事執筆時点で22.6万回以上の表示数を突破し「きっと脳内では箱を満喫してますね」などの声が寄せられています。
【写真：「お茶吹いたｗ」猫に小さめのダンボールをあげたら…】
ダンボール好きが高じて
Xアカウント「しなもん（@ZaDrxd）」に投稿されたのは、茶トラ猫『トラ』ちゃんがカスタマイズしたダンボールハウスでくつろぐ様子です。
ママから貰うダンボールの中に入るのが大好きだというトラちゃん。
ママがあげるダンボールは小さめのサイズが多いそうで、辛うじて座ることはできてもノビノビくつろぐことは難しい…。そんなダンボールに、ちょっとぽっちゃり体型のトラちゃんが入るのは無理がありそうです…。
大満足の出来上がりかと思いきや…
しかし「そんなことで諦めるようならダンボール好きとは言えない！」と言わんばかりに、トラちゃんは試行錯誤して自分好みの『くつろぎスペース』を作り出したそう。
リフォームは、大満足の出来上がりだったようです！
しかし、よく見ると…下半身しか入ってない！そしてダンボールは、ぽっちゃりボディーで変形していたとか。
それでも自分で改築した素敵なお部屋で、気持ちよさそうに眠るトラちゃんなのでした。
この投稿には「全身入ってなくてもいいんだ・・・」「ここまで極めるとは！とっても入り心地？が良さそうです」「家じゃなく足浴の箱で悪くないと思います」「カスタマイズが斬新ですね」などのコメントが寄せられると共に、いいね件数が1.2万件を超える大反響となっています。
この他にも、Xアカウント「しなもん（@ZaDrxd）」では、トラちゃんの日常の様子が投稿されています。
写真・動画提供：Xアカウント「しなもん（@ZaDrxd）」さま
執筆：さな
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。