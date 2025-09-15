あわただしい朝、自分のことはつい後回しになっていませんか？ 今回は精神科・心療内科医師の福永伴子さんに、忙しい女性におすすめの朝のルーティンを教えてもらいました。たった5分だけでも、自分のための時間をつくって心すっきり。1日を最高の気分でスタートさせましょう。

朝の時間は「自分のため」に使う

朝の時間は“だれかのため”ではなく、“自分のため”に使って欲しい――。そう話すのは、医師として多くの女性の心に寄り添ってきた福永伴子さんです。

【写真】朝の時間を確保するための「夜習慣」

「妻や母など、多くの役割を担う女性は、自分をないがしろにしがちです。でも自分を犠牲にしたままだと自己肯定感がどんどん下がり、イライラの矛先が家族に向いてしまうことも。だからこそ、朝5分でも、“自分のための時間”をつくって欲しいんです。たとえばコーヒーやお茶をいれて、ひと息つくだけでもいい。この時間が自分を大切にしているという感覚につながり、自己肯定感を高めてくれます。自分をいたわる習慣が心のゆとりを生み、1日を心地よくスタートする力にもなりますよ」

自分ファーストで心が整う、4つの朝習慣

では、福永さんのモーニングルーティーンをみてみましょう。

●1：夜準備した朝ごはんで目覚めのスイッチオン

朝食のオーバーナイトオーツは、前夜に準備。

「オートミールにアーモンドミルクを注いで冷蔵庫へ。朝、食べ頃に。血糖値の急上昇も防ぐメニュー」

●2：天気予報を確認して体調の波を予測する

毎朝、テレビで天気予報を確認するのが福永さんの日課。

「低気圧が近づいているときは、漢方の『五苓散（ごれいさん）』を飲んで頭痛を予防。これも自分をいたわる方法のひとつです」

●3：いつものメイク＋5分で気持ちを上げる

気分が沈んでいるときこそ、メイクの力が効果絶大。

「マスカラをたすだけでもOK。ほんの少し自分に手をかけるだけで気分が上がります」

●4：コーヒーをいれて自己肯定感アップ

コーヒーをいれるときは、“自分のため”と意識して。

「がんばっている私へのごほうびに、ちょっとぜいたくな豆をひいていれています」

朝の自分時間ために、夜にしておくこと

朝の時間を確保するため、寝る前に“翌朝やること”をメモ。「目につく場所にメモを置いておけば、起床後すぐに行動に移せます」

スマホにメモをすると、だらだら見てしまうので×。