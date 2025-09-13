「カビ＝梅雨の季節」と思いがちですが、じつは9月も要注意。気温がまだ高く、さらに秋雨前線や台風の影響で雨の日が多いため、カビ対策は必至です。ここでは、クリンネスト1級のせのお愛さんが「9月にやっておきたいカビ対策」や「普段からできるカビ予防法」について解説します。

お風呂のカビはあっという間に繁殖する

「気温25度以上、湿度70％以上」という、カビが増殖する条件がそろいやすい9月。とくにお風呂は、家の中でもっとも湿気がこもりやすく、カビの温床になりやすい場所。

【写真】いつもの掃除にプラスしたいカビ対策

シャンプーボトルの底や風呂イス、床の四隅、排水口まわりなど、水分と汚れがたまりやすいところは要注意！ 対策しないまま放っておくと、あっという間に頑固な黒カビが繁殖してしまいます。今のうちにしっかり対策しておきましょう。

台風シーズン前にやっておきたい掃除

9月に入ったら、まずはカビが繁殖しにくい環境をつくることからスタート。排水口のゴミを取り除き、塩素系漂白剤でしっかり除菌。髪の毛や皮脂汚れはカビの大好物なので、こまめに掃除しましょう。

あわせて、壁や床も中性洗剤で軽くこすり洗いしておくと安心です。

プラスαでしておきたいのが、防カビ剤の活用。ドラッグストアなどで手に入る「お風呂用の防カビくん煙剤」を使えば、約2か月の間カビの発生を抑えられます。筆者も、梅雨入り前と夏の終わりには必ず使用しています。

普段から意識しておきたいカビ予防法

カビ予防には、毎日の習慣も大切です。ポイントは「カビの栄養源を残さないこと」と「なるべく速く乾かすこと」。お風呂から上がるときに、下記をしておくのがおすすめです。

・入浴後はシャワーで壁や床をザッと流し、残った石けんカスを落とす

・大まかでよいので、水滴をスクイジーやタオルでふき取る

シャワーで流して水をきるだけなら、1〜2分で終わります。これだけで、カビの発生率はぐんと下がりますよ。また、シャンプーボトルや風呂桶は床に直置きせず、フックやラックで浮かせると乾きやすくなるのでおすすめです。

残暑と長雨が重なる9月は、カビにとって好環境。ちょっとした掃除と習慣で、カビの繁殖を防いで清潔で快適なお風呂を保てます。今日からさっそく始めてみてくださいね。

※ 塩素系漂白剤、塩素系カビ取り剤は、クエン酸などの酸性のものと混ぜると有毒ガスが発生するので、絶対に同時に使用しないでください。塩素系の洗剤を使用する場合にはゴム手袋をして、必ず換気を行うようにしましょう

※ ここで紹介している掃除道具や洗剤のなかには、建材や設備機器によって使用してはいけないものが含まれている場合があります。建材や設備機器の取扱説明書、また、掃除道具と洗剤の注意書きを事前に確認してから、使用してください。各種洗剤を使用する際には、ゴム手袋を着用してください。