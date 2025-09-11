4連勝に満足げ「ファンタスティックだった」

【MLB】ドジャース 9ー0 ロッキーズ（日本時間11日・ロサンゼルス）

ドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地で行われたロッキーズ戦に14安打9得点で完封勝ちした。4連勝でマジック「13」が再点灯。デーブ・ロバーツ監督は「ブレイク（・スネル）が流れを作ってくれた。（2回の）4得点は大きかった。球数は少し増えてしまったけど、6回まで投げてくれたことはファンタスティックだったし、求めていたことだった。8回も打線が繋がった」と投打が噛み合った勝利に満足げだった。

気がかりなのは、当初「3番・捕手」で先発予定だったが試合開始1分前に右手痛のためメンバー変更となったウィル・スミス捕手の状態だ。指揮官は「試合開始15分前に、彼の手が腫れ始めたんだ。ウオーミングアップをしている時に、少しだけ痛めているようだったから、今日はスタメンから外すことにした。必要に応じて代打起用するつもりだった」と説明した。

スミスは3日（同4日）のパイレーツ戦の守備中にファウルボールが右手に直撃。負傷者リストには入らず、9日（同10日）に先発復帰したばかりだったが、再発した形となってしまった。「明日はオフだからウィルの様子を見て、金曜日（日本時間13日）にプレーするか判断を行う。腫れが引かないといけない」と心配そうだった。CTスキャンとX線検査はすでに行っており、11日（同12日）にMRI検査をする可能性があるという。

代わりに「9番・捕手」で出場したベン・ロートベット捕手が4打数2安打で、守っても5投手を好リードし完封リレーに導いた。ロバーツ監督は「ベン（・ロートベット）には間際になって伝えたけど、期待に応えてくれた。（ここまで）全ての出場機会のように、ファンタスティックな仕事ぶりだった」と賛辞を惜しまなかった。（Full-Count編集部）