「びじゅチューン!」YouTube動画が9月末で公開終了へ　悲しみと衝撃が広がる

NHKが、10月1日から新しいインターネットサービス「NHK ONE」を開始するのにともない、インターネットサービスの見直しを実施します。

それにあわせ、Eテレで放送中の美術関連番組「びじゅチューン！」は、公式のYouTube動画を9月30日で公開終了に。ファンの間で驚きと衝撃が広がっています。

■ ポップでインパクトのあるアニメーションと歌が人気を博す「びじゅチューン！」

「びじゅチューン！」にて出演、作詞・作曲、歌、アニメーション制作と番組のほぼすべてを手掛ける映像アーティストの井上涼さんが10日、自身のXを更新。

画像テキストを投稿する形で「YouTubeのNHKオフィシャルチャンネルで公開されていた『びじゅチューン！』の動画が、今月9月30日までにすべて公開終了となります」と説明しました。

「びじゅチューン！」は2013年に放送が開始され、実在の名画をポップな絵と奇想天外な歌詞、インパクトのあるメロディーにのせて紹介するというコンセプトが人気を博しています。

2018年からはNHKのYouTube公式チャンネルにて、番組内で放送されるアニメーションの部分のみが公開されています。

2025年9月11日現在で、公式YouTubeチャンネルの再生リスト内には129本の動画が登録されており、再生回数が100万回を超す動画も多数。なかには2000万回以上再生されているものも。

■ 手軽に見られる手段が減り、ファンは悲しみと衝撃「名曲揃いだったのに」

井上さんは「番組全体は見ていなくてもアニメだけYouTubeで見てたという方も多いのではないかと思います」とつづり、「いろんな形で見てくださってありがとうございました」と感謝を述べています。

番組自体は引き続き放送が続くものの、手軽に見ることの出来る手段が1つ減るということもあり、ファンからは「朝から衝撃的ニュースすぎて」「ふとした時にアレ何だっけ、と見られたのが無くなるととても残念」「名曲揃いだったのにようつべで聴けなくなるのは残念」などと、悲しみと衝撃の声が寄せられています。

「びじゅチューン！」公式HPで公開していた全動画視聴も終了。「びじゅチューン！」以外の番組・コンテンツに関しては、「あしたが変わるトリセツショー」や「どーがレージ」などで動画公開・サービスの終了がアナウンスされています。

