¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤¹¤°Ìµ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ä¿·¤¿¤ÊÆÃÅµ¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤É¤ó¤É¤óËç¿ô¸º¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×¡Ö¾¯¤Ê²á¤®¤ä¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ÎÍè¾ì¸æÎéÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè5ÃÆ¤¬¡¢13Æü¤«¤é19Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£²æºÊÁ±°ï¤È¾å¸¹¤Îµ´¡¦àÖ³Ù¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëA5¥µ¥¤¥º¤Î¡ÖÂè5ÃÆ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¥¤¥é¥¹¥È¥Ü¡¼¥É¡×¤Ç¡¢Á´¹ñ100Ëü¿Í¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¹¤°Ìµ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡ªÁ±°ïVSàÖ³Ù¡¡ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëÆÃÅµ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥Ü¡¼¥É¡¡
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤óËç¿ô¸º¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Äµ¤¤Î¤»¤¤¤«¡©¡×¡Öº£½µËö¤â±Ç²è´ÛËþ°÷¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÁá¤á¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡¡Âè4ÃÆ¤Î250ËüÌ¾¤«¤é¤À¤¤¤Ö¸º¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Í¡×¡Ö100ËüËç¡ª¡©Â®¹¶¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÎÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¤Í¡¡¾¯¤Ê²á¤®¤ä¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤ÃÎÞ¡¡ÀäÂÐÍß¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢»°Ï¢µÙ»Å»ö¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥à²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢2024Ç¯5·î¡Á6·î¤Ë¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬3Éôºî¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¡Èµ´»¦Ââ¡É¤¬µ´¤Îº¬¾ë¡ãÌµ¸Â¾ë¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÅ¨¡¦µ´ÉñÄÔÌµ»´¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
