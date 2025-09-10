【50代】もこんなイケるの！？「ウルフカット」もっと早くすれば良かった、、♡

毛先に軽やかな動きを出しつつ、トップにボリューム感を与えてくれる「ウルフカット」。レイヤーの入れ方次第で柔らかさもシャープさも表現でき、50代にもおすすめです。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、今っぽおしゃれなウルフカットをご紹介します。

癖を生かしたベージュのマッシュウルフ

こちらは柔らかなマッシュウルフ。元々の癖を活かしてムースで仕上げたことで、写真のような軽やかな質感に。透明感のあるベージュカラーが、ゆるっとラフな動きを引き立てます。抜け感を大切にしたい人におすすめの、大人のマッシュウルフです。

ピンクブラウンの軽やかマッシュウルフ

軽さを意識したマッシュウルフに、艶感のある落ち着いたピンクブラウンを組み合わせたスタイル。ストレートをベースにしながらも、オイルでまとめることでカジュアルになりすぎず、ほどよく上品に、大人可愛く仕上がっています。

ハイライトを効かせたウェーブショートウルフ

癖を生かしたヘアに、トップのみハイライトを加え、ふんわりとした立体感を演出したショートウルフ。トップのウェーブ感と、襟足を内に入れることで、ウルフらしさを和らげています。エッジを効かせすぎないバランスが、大人の柔らかさを引き出すポイント。自然な動きと軽やかさを兼ね備えたスタイルです。

グレージュでまとめる上品ショートウルフ

落ち着いたグレージュをベースにしたショートウルフ。トップに丸みを残しながら、襟足をしっかり作り、自然な外ハネを取り入れることで、抜け感のある雰囲気に仕上がっています。大人世代ならではの上品さと遊び心をバランスよく楽しめるスタイルです。

