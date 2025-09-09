¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë°ú¤¤¤Æ¤¿¡×Ê¿Ìî»çÍÔ¡¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤ÎÎø°¦ÁêÃÌ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÈÉÔÎÑ¹ðÇò¡É¤ËÀä¶ç¤â¡Ä¸ì¤Ã¤¿¡ÖÉÔÎÑ¤Ø¤Î»ýÏÀ¡×
9·î9ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¿Íµ¤¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNumber_i¡×¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¡Ê28¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò´º¹Ô¡£Ê¿Ìî¤Îµ¤¤µ¤¯¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÏÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤¢¤ë¡È¶Ã¤¤ÎÁêÃÌ¡É¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Ê¿Ìî¤¬Àä¶ç¤¹¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÌó461Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÊú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÊ¿Ìî¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ï¿¼Ìë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ì»þ¤ÏÆ±»þÀÜÂ³¼Ô¿ô¤¬5Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¹¶·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Ìó1»þ´Ö¤ÎÇÛ¿®¤Ç¡¢Ê¿Ìî¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÈÎø¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¡É¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¡¢µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¡Ê¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤Î¡ËÏ¢Íí¤ò¼¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢Äü¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Çº¤Þ¤·¤¤Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢Ê¿Ìî¤ÏÆ¬¤ò¹Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤ë¡£
¡Ö°ì²ó¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£¿Í¤Ã¤Æ¡¢¡È¹¥¤¡É¤Ã¤Æ¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤ò°Õ¼±¤·¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤Ç¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤ó¡©¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤¤¤äÂÔ¤Æ¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Í¤¨¤Ê¡Ä¡Ä¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¤¤ë¤ó¤À¤â¤ó¤Ê¡Ä¡£¤Þ¤À¹¥¤¤Ê¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹ðÇò¤·¤Á¤ã¤¨¤Ð¡©¡×
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«´ó¤»¤é¤ì¤¿¼¡¤ÎÁêÃÌ¤Ë¡¢Ê¿Ìî¤ÏÀä¶ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ4¥«·î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ë¤ÏÃ¶Æá¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆÍÁ³¤Î¡È¹ðÇò¡É¤Ë¡Ö¤¨¡¢¤ä¤Ã¤Ð¡×¤È¸ý¤òÍÞ¤¨¡¢°ì½Ö¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦Ê¿Ìî¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë¡¢ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤èÀë¸À¤Ã¤Æ¤³¤È¡©²¶¤Ë¡©¤¢¡Á¤½¤¦¡£¤¹¤´¤¤¤ï¤Í¡£²¿¤³¤ì¡©¥Ü¥±¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¤Ç¤â³¨Ê¸»ú¤¬¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¥Þ¥¸¤Ã¤Ý¤¤¤«¤é¡¢ÉÝ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤¢¤ï¤Æ¤Ä¤Ä¡¢¤â¤Ï¤ä¡È¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ª¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
³Ú¤·¤²¤ÊÆâÍÆ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤¿¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÁêÃÌ¡£º¤ÏÇ¤¹¤ëÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿Ê¿Ìî¤Î»Ñ¤ÏX¤Ç¤â³È»¶¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ô»çÍÔ¤¯¤ó¤ËÉÔÎÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¿Í¥ä¥Ð¤¤¤Í¾Ð¡¡ÌÀ¤é¤«¤Ë°ú¤¤¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¾Ð¡Õ
¡ÔÊ¿Ìî»çÍÔ¤¯¤ó¤ËÉÔÎÑ¥Í¥¿¤Ö¤Ã¹þ¤á¤ë¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¥ä¥Ð¤¤w¡¡¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¡Ö¥ä¥Ð¥¤¤ï¤Í¡×¤Ã¤Æ¤Ä¤¤½Ð¤Á¤ã¤¦»çÍÔ¤¯¤ó¤â²Ä°¦¤¤¡Õ
¡ÔÊ¿Ìî»çÍÔ¥¤¥ó¥é¥¤¤ÇÉÔÎÑ¤ÎÏÃ½Ð¤¿»þ¡¢¥É¥ó°ú¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Þ¤¸¤Ç¾Ð¤Ã¤¿´é¤Ë½Ð²á¤®¤ä¤í¾Ð¡Õ
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊÊ¿Ìî¤Ï¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÎÄ¾¸å¡¢¡Ö¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤è¤Ê¡Á¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢ÉÔÎÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤ó¤Ê»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÔÎÑ¤ÏºÇ°¤Ã¤Æ»×¤¦¤¸¤ã¤ó¡£·ÝÇ½¿Í¤Î¡ÊÉÔÎÑÊóÆ»¡Ë¤¬½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¡¢³°Éô¤¬¸À¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤Ä¤â»×¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤òÄº¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡£ÊÌ¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤«¤é¤µ¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×
¡Ö¤ª»Å»ö¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤«¤Í¡¢¤½¤¦»×¤¦¤±¤É¡£À¤´Ö°ìÈÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õºá¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤Ê¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²¶¤¬·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÔÎÑ¤·¤¿¤Î¤¬¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤È¤·¤Æ¡£¤´¶á½ê¤µ¤ó°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¡È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¼Õ¤ê¤Ë¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡£°ÕÌ£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£¤¢¡¢¤Ç¤â¡¢¤³¤ìÉÔÎÑ¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
º£¤ò¤È¤¤á¤¯ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢ÉÔÎÑ¤òÏÃÂê¤ËÀÖÍç¡¹¤ÊËÜ²»¤ò¸ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¤»¤¿º£²ó¤ÎÇÛ¿®¡£¤³¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡È¤é¤·¤«¤é¤Ì¡É¾þ¤é¤Ê¤¤ÁÇ´é¤â¡¢Ê¿Ìî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£