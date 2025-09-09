¡Ø¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ù¥¥ã¥é¤Ì¤¤¤Î ¡È¼Ì¿¿¡É ¥°¥Ã¥º¡Ö¤Ì¤¤¥Õ¥©¥È¡×¤¬¤ª¤·¤ã¤ì²Ä°¦¤¤¢ö
¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡¢¤¤¤·¤è¤ï¤Á¤ã¤ó¡¢¥·¥å¥¬¡¼¥³¥³¥à¡¼¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¼Ì¿¿¤¬¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤Ì¤¤¥Õ¥©¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡¤Û¤ó¤ï¤«Éº¤¦¥¢¥Ê¥í¥°´¶¤¬¤ª¤·¤ã¤ìÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¡Ö¤¤¤·¤è¤ï¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥³¥³¥à¡¼¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¼Ì¿¿¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¤Ì¤¤¥Õ¥©¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥á¥â¤ä¥Î¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÊ¸Ë¼¶ñÎà¤«¤é¡¢¥Ý¡¼¥Á¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ÎË¥À½ÉÊ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó´ØÏ¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
Ê¸Ë¼¶ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢¥á¥â¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢SP¥Î¡¼¥È¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¼Â¼Ì´¶¤Î¤¢¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¼Ì¿¿¤¬¾ú¤·½Ð¤¹ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¡Ø¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Ù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤¬¡Ö¤¹¤ß¤Ã¤³¡×¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¢ö
»¨²ßÎà¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ý¡¼¥Á¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥á¥¬¥Í¥±¡¼¥¹¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ËÉÕ¤±¤ÆÊØÍø¤Ê¡ÖPOCOPOCO¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡Ö¤Ì¤¤¥Õ¥©¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÉáÃÊ¸¯¤¤¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤²Ä°¦¤¤¡ß¤ª¤·¤ã¤ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥àÂ·¤¤¤Ç¤¹¡ª
2025Ç¯10·î¾å½Ü¤´¤í¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÈÎÇäÅ¹¤ä¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¤¤¤Ä¤â¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Î¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡ß¼Ì¿¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡Ë2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
