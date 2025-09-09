ダウンタウンの松本人志が9月8日、62歳の誕生日を迎えた。毎年この日は本人の誕生日を祝う声がX（旧ツイッター）にこだまするが、「今年はいつになくファンがウキウキしている」と、週刊誌記者がこう明かす。

「やはり、11月1日に運用が始まる『ダウンタウンチャンネル（仮）』に絡めつつの祝福が続々です。一昨年までは単純に誕生日を祝う声が上がっていた一方、昨年は活動休止を心配する声が殺到していましたが、今年は再び明るいトーンの投稿が寄せられています」

松本といえば2023年12月27日に発売された「週刊文春」に性加害疑惑を報じられ、翌24年1月8日に裁判に注力するとして芸能活動を休止。同月22日には同誌を相手取り提訴に踏み切るも、11月8日に訴えを取り下げており、その後は復帰がいつになるかがファンの関心事となっていた。

表舞台から姿を消してもう600日以上。活動再開目前となった今年の誕生日を祝う松本の“信者”は例年にも増しての喜びのようだが、前出の記者は、「ダウンタウンチャンネル（仮）」が始まる11月1日もまた、別の意味で松本やファンにとって重要な日だと語る。

「ファンの間では知られた話ですが、この日は松本さんの母・秋子さんの誕生日なんです。松本さんは活動休止する前の23年まで、この日もしくはその近辺で秋子さんの誕生日を祝うメッセージをXに投稿してきました。秋子さんは23年の同日で90歳で、今年で92歳。同日が『ダウンタウンチャンネル（仮）』の始動日となっているわけですから、松本さんの同チャンネルへの思いは相当なものでしょう。同日はファンからチャンネル開始を祝う声はもちろん、秋子さんの誕生日を祝う声も続出するのではないでしょうか」

今年の11月1日は松本にとっての久々の晴れ舞台となるか注目が集まっているが、「動画配信サービスが乱立する中、『ダウンタウンチャンネル（仮）』目当てでどこまで課金してくれるか未知数の部分が多い。数十億円の外部資金を入れているだけに失敗は許されません」（スポーツ紙芸能デスク）。ファンのウキウキとは裏腹に、松本本人は祝ってばかりもいられないか。

