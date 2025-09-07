犬の頭にドライヤーで『風』を当てた結果…。アニメキャラを連想せずにはいられない、まさかの光景は記事執筆時点で155万回を超えて表示されており、6.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

犬の頭にドライヤーで『風』を当てた結果…

Xアカウント『@9Z8lquSv8B3FMpN』に投稿されたのは、トイプードル「ココ」ちゃんのお姿。この日、飼い主さんはココちゃんの後頭部にドライヤーで風を当てた際にみられるという驚きの光景を投稿されました。

アニメキャラを連想させる『まさかの光景』に反響

ふわふわの毛並みをもつココちゃんは、扇風機やドライヤー等の風に当たるとさまざまなお姿を見せてくれるのだそう。

後ろから風が当たると…どうやら『上に尖る』という性質をお持ちなのだそうで、まるでアニメキャラクターのようなお姿になるのだとか。

ピンッと縦に伸びた、一見鋭利にも見えかねないココちゃんの頭…。そのお姿は多くの人々をほっこりと和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「絶対にライボルト思い浮かべた人多いハズ」「元太に似てる」「ガンダルフ…」「チンジャオ」「モアイ」「ストレッチかな」「ぺったんこ」「かき氷だ」などユーモア溢れるコメントが寄せられています。

仲良し家族の日常が大人気

2010年6月11日生まれのココちゃんには、マルチーズの「ハル」くんという旦那さん、マルプーの「ひまわり」ちゃんという娘の存在があります。個性溢れる仲良し家族の日常は、とても賑やかで微笑ましいもの。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らす仲良し家族の日常は日々多くの人々にたくさんの癒しと笑顔を届け続けています。

