3回2/3を投げて無失点で降板…最速は101.5マイル

【MLB】オリオールズ 2ー1 ドジャース（日本時間6日・ボルティモア）

ドジャース・大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。急きょ先発登板となったが、3回2/3を投げて無失点で降板した。最速は101.5マイル（約163.3キロ）だった。もっとも、試合序盤からマウンド上では“異変”が。「明らかしんどそうじゃないですか」「大丈夫かな」とファンも心配していた。

この日は当初先発予定のグラスノーが腰の張りを訴えたため、急遽先発となった。90マイル台後半のフォーシームに様々な変化球を投げ分け、初回は3者凡退。2回には101マイル（約162.5キロ）を計測するなど、2三振を奪った。3回は2人の走者を背負うも無失点。4回は先頭に二塁打を浴び、暴投で三塁まで進まれたが2三振を奪ったところで降板した。

ロバーツ監督自身も5回まで投げることは想定しておらず、早いイニングでの交代事態は疑問もなかったが、ファンが注目したのは大谷の“挙動”だった。カムデンヤーズは高湿度だったとはいえ、大谷は序盤から汗がびっしょり、何度もユニホームで額を拭う場面がNHK-BSの中継映像でも映されていた。

そもそも、大谷は3日（同4日）の敵地パイレーツ戦で先発登板が予定されていたが、体調不良を訴えたことにより登板回避。大谷自身のコンディションも万全だったわけではない。

それだけにファンも不安に思ったようで、「1回なのに肩で息してる」「大谷君が可哀想」「異常な汗のかきかたは明らかに体調はよくない」「初回から肩で息をしながら投げる光景は異様」「ユニフォームで汗をぬぐう回数も多く疲れてるのがわかった」と体を労わる声が寄せられた。（Full-Count編集部）