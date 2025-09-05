ユニクロ・GU・無印良品でつくる「秋コーデ」2つ。1990円のカーディガンで“きちんと感”を演出！
まだ暑いけれど、ファッションに秋らしさが欲しい！ そんな気分にぴったりの服を、ユニクロ・GU・無印良品からピックアップ。各アイテム6000円以下でかなう「お出かけコーデ」を、人気スタイリストの福田麻琴さんが教えてくれました。さらに、ゲストとして芸人・椿鬼奴さんもご登場！
秋っぽさをとり入れた10着で2週間の着まわしにチャレンジ！
A：カラーカーディガン
【写真】トレンドはブラウン系！秋らしさを加えたカジュアルコーデ
今秋の流行色はブラウン。血色がアップして見えるオレンジみのあるテラコッタブラウンなら、大人も取り入れやすい。ハイゲージだからさらっとしていて着心地よし。
・カーディガン ￥3990（無印良品／無印良品 銀座）
B：ピンストライプベスト
まだ暑い秋の初め、ジャケット代わりに活躍するダブルブレストのベスト。気になる腰回りが隠れる着丈、細いストライプのおかげで、すっきり細見えがかなう1着。
・ベスト ￥3990〈一部店舗のみ販売〉(ジーユー）
C：リブカットソー
1枚でも、レイヤードでもサマになるライトグレーのカットソー。合わせるボトムを選ばない点もおすすめ。首元にボタンのあるヘンリーネックデザインが着こなしのアクセントに。
・ボタン付きカットソー ￥1990（ユニクロ）
D：タックワイドパンツ
「脚長効果」「はくだけでシャレ感が出る」と大人気のタックワイドパンツ。センタープレス入りできちんと感はありつつ、後ろウエストはゴム仕様だからラクちん。
・パンツ ￥2990（ジーユー）
E：シフォンスカート
色は秋らしいブラウンでも、素材は透け感のあるシフォンで軽やか＆涼しげ。暑さの残る時季に最適な1枚です。裏地つきで、ウエストはゴム仕様だからデイリーに着られます。
・スカート ￥3990（ユニクロ）
F：バギーカーブデニム
外側にボリュームをもたせたカーヴィーなシルエットが特徴。脚のラインを拾わない、ゆとりあるシルエットのおかげで華奢見え効果も。ソフトな生地感で肌触りよし。
・デニムパンツ ￥4990（ユニクロ）
G：ボーダーカットソー
ブラウンとピンクを合わせたような絶妙なカラーで、定番のボーダーカットソーをブラッシュアップ。カジュアルななかにも華があり、大人の女性にマッチ。オーガニックコットンを使用。
・ボーダーカットソー ￥2990（無印良品／無印良品 銀座）
H：ドルマンスリーブシャツ
脇や肩にゆとりがあるドルマンスリーブのシャツ。1枚で着るのはもちろん、羽織りにもできるので、シーンや季節を問わず使えます。お尻が隠れる着丈もうれしい。
・シャツ ￥2490（ジーユー）
I：ケーブル編みカーディガン
ケーブルの編み地とメタルボタンがアクセント。クラシカルな雰囲気が秋を演出してくれます。シンプルなボトムに合わせるだけでも、きちんと感のある着こなしに。
・半袖カーディガン ￥1990（ジーユー）
J：ドット柄セットアップ
羽織りにもなるシャツワンピースとワイドパンツ。黒地に細かな白のドット柄だから子どもっぽくならず、セットで着ても重見えしない、優秀なプリントです。
・ワンピース￥5990、パンツ￥4990（ともに無印良品／無印良品 銀座）
クラシカルなケーブル編みニットで簡単に秋っぽく（F＋I）
暑さで疲れていて、コーデを考えるのもおっくう…。そんなときは1枚でサマになるカーディガンを選択。ケーブル編み＋ゴールドのメタルボタンが秋のムードをプラスしてくれます。また、デニム合わせでもカジュアルになりすぎず、きちんと感が出て便利です。かわいい椿鬼奴さんと猫ちゃんに癒やされた〜！
・ブレスレット￥2860（アネモネ／サンポークリエイト） バッグ〈一部店舗のみ販売〉￥2990（ジーユー）
・［椿鬼奴さん］ニット￥2990（無印良品／無印良品 銀座） ワンピース￥3990（ユニクロ） ネックレス￥2860（アネモネ／サンポークリエイト） バッグ：椿鬼奴さん私物
暑くても色合いだけはテラコッタブラウンで秋らしく（E+G）
休日の買い物は、この秋トレンドのブラウン系コーデで。秋色を取り入れつつ暑苦しく見せない秘訣は、小物を白にしてさわやかさをプラスすること。スニーカーは厚底でスタイルアップにも貢献！
・イヤリング￥2970（アネモネ／サンポークリエイト） バッグ￥8800（オリエンタルトラフィック／ダブルエー） スニーカー￥2990（ジーユー）