ÂçËã½ê»ýÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô ´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¥¨¥­¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤Ê´é¤È¡Ö¹¥ÀÄÇ¯¡×¤Î´é

ºÇ¶á¤Ï·î¤Ë¿ô²óµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
£¹·î£´Æü¡¢Ä«£¹»þ¤Î·Ù»ëÄ£ÏÑ´ß½ð¡£·ÝÇ½¿Í¤ÎÂáÊá¤ËÌëÌÀ¤±Á°¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬ÂÔ¤ÄÃæ¡¢£±Âæ¤Î¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£Á÷¸¡¤Î¤¿¤á¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤¿À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤Ï¤º¤Ã¤È´é¤òÉú¤»¤¿¤Þ¤Þ´é¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
£¹·î£³Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¤Î¼«Âð¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤òËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡££··î10Æü¤´¤í¤Ë¼«Âð¤ÇÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿ÍÆµ¿¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î20Âå½÷À¤âÆ±Ë¡°ãÈ¿¡Ê¶¦Æ±½ê»ý¡ËÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æó¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂçËã¤òµÛ¤¦¤¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø20ºÐ¤Îº¢¡¢¸ì³ØÎ±³Ø¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤ÆÂçËã¤Î¡Ö¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¡×¤òµÛ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï£´¡Á£µÇ¯Á°¤«¤é»È¤¤»Ï¤á¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²¿ÅÙ¤«µÛ¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ô¤®¤¬Áý¤¨¤¿24ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é»ÈÍÑ¤¹¤ëÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï·î¤Ë¿ô²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ç12Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±Ç²è¡Ø³é¤¡£¡Ù¡Ê¡Ç14Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥½¥í¥â¥ó¤Îµ¶¾Ú¡Ù¡Ê¡Ç15Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¡Ç21Ç¯¡¢¡Ç23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢¼ã¼ê¤ÇË»¤·¤¤ÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂáÊá¤ÎÇÈÌæ¤¬¤Ò¤í¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£·Æü¤ËºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤ä¡¢£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¸¥ç¥Ö¥Á¥å¡¼¥ó¡Ù¤ËÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤¬½Ð±é¤·¤¿TBS¤Ï¡Ö½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï£¹·î29Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëNHKÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë¤â½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢NHK¤Ï¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£³Æü¤ÎÁáÄ«¤Ë·Ù»¡¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ç¤ÏÉô²°¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë´¥ÁçÂçËã¤Î¤è¤¦¤Ê¿¢ÊªÊÒ¡¢¤ª¤è¤½0.4¥°¥é¥à¤¬ÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢´¬»æ¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï¿ùÊÂ¶è¤Î±Ø¤«¤éÅÌÊâ¤ÇÌó£³Ê¬¡¢´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ë1LDK²ÈÄÂ15Ëü±ß¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤À¡£¶á¾ì¤ËÈË²Ú³¹¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Õ¤Ä¤¦¤Î½»Âð³¹¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÂç²È¤Î½÷À¤¬ÂáÊá»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯¥Ô¥ê¤Ä¤¤¤¿¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¿Í¡×
¡ÖÄ«£¶»þ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó¤â¤Ê¤¯ÀÅ¤«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¤¤Æ²¿»ö¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤À¤ó¤ÏÁáÄ«¤À¤È¿ÍÄÌ¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢µ¼Ô¤ÎÊý¤¬»ä¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÀ¶¿å¤µ¤ó¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¶á¤¯¤Ë½»¤à¤È¤¤¤¦½÷À¤â¡ÖÄ«¤Ë¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç²¿»ö¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¤µ¤ó¤¬¤½¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï²¿¤«¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤¿¤Þ¤Ë¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ÎÀÄÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£·ù¤Ê°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
Á°½Ð¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÂç²È¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¹ø¤âÄã¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤Î¤«¡¢ÉÑÈË¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é°ì¸À°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Æ¤âÎéµ·Àµ¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£Æ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤ª¤«¤·¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤Ê¤É¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Î½÷À¤Ç¤·¤¿¤è¡×
¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÂç²È¤µ¤ó¤ä¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¤Ï¡Ö¹¥ÀÄÇ¯¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤À¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£Èà¤ò²¿ÅÙ¤«¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¦¥§¥Ö¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¥Ô¥ê¤Ä¤¤¤¿¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍðË½¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò¼«Ê¬¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£ÅÜ¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¼èºà¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Îµ¡²ñ¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢Á°²ó¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë²º¤ä¤«¤ÇÉáÄÌ¤ËÎéµ·Àµ¤·¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Á°²ó¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤¹¤´¤¯ÉÔ°ÂÄê¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×
¤´¶á½ê¤ÎÎÉ¤¤É¾È½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èº£²ó¤Î·ï¤Ç¡¢¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
