M4¤Îºå¿À¤Ë¡È¾×·â»ö¼Â¡É¡ÖµÕ¤Ë¶Ã¤¤À¤ï¡×¡¡12µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤â¤É¤è¤á¤¡Ö¶¯¤¹¤®¤ÆÁð¡×
ºå¿À¤Ïº£µ¨75¾¡45ÇÔ3Ê¬¡¢¾¡Î¨.625¤ÈÆÈÁö
¢£ºå¿À 7¡¼5 ÃæÆü¡Ê4Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡°ìÈÖ¾è¤ê¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¡£ºå¿À¤Ï4Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÃæÆüÀï¤Ë7-5¤Ç¾¡Íø¡£12µåÃÄºÇÂ®¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁá¤¯¤â¡Ö4¡×¡£°ìÊý¤Ç¡ÖCS¤Þ¤À·èÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó!?¡×¡ÖµÕ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤ï¡×¤ÈCS¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡È»ö¼Â¡É¤Ë¶Ã¤¤â¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ï½é²ó¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤Î36¹æ2¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¡£¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à7ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë°ìÈ¯¤Ë¾ìÆâ¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£7²ó¤Ë¤ÏÏ¢ÂÇ¤Ç°ìµó4ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢7-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë4ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢8²ó¤Ë¤â1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æº£µ¨75¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2°Ì¤Îµð¿Í¤¬ÇÔ¤ì¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï°ìµ¤¤Ë2¤¬¸º¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¾¡Íø¤Çºå¿À¤Ï3°Ì°ÊÆâ¤¬³ÎÄê¤·¡¢CS¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Öºå¿À¶¯¤¹¤®¤ÆÁð¡×¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï°¤¤¤±¤É¶¯¤¹¤®¤Æ¤Ä¤Þ¤é¤ó¥ì¥Ù¥ë¡×¤È¶¯¤µ¤ò¾Î¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î°ìÊý¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï½øÈ×¤«¤é¥Ú¥Ê¥ó¥È¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖµÕ¤Ë¤Þ¤ÀCS·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡ÖµÕ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤ï¡×¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÎÆÈÁö¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ë¡¢CS¤Þ¤À·èÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó!?¡×¤È¡¢»Ä¤ê20»î¹ç¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡È¤è¤¦¤ä¤¯¡É·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨CS¤Ï10·î11Æü¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê3»î¹çÀ©¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾¡¼Ô¤È¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¡¢15Æü¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê6»î¹çÀ©¡Ë¤òÀï¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë