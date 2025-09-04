【『フランダースの犬』50th】あの名シーンが「ルーベンス」の絵画と共に金貨＆銀貨で蘇る！
ルーベンスとの国際的なコラボレーションによる『フランダースの犬』50周年を記念したカラー金貨・銀貨がリリースされる。
☆名シーンが蘇る金貨＆銀貨のイメージをチェック！（写真6点）＞＞＞
本コインは、アニメ「世界名作劇場」シリーズの第1作として1975年に放送されて以来、忘れえぬ不朽の名作として世界中で愛されている『フランダースの犬』が50周年を迎えたことを記念して、ベルギーのアントワープ聖母大聖堂が所蔵するルーベンスの絵画を公式に使用した特別な金貨と銀貨。
最高品位.9999の純金、純銀の艶やかなプルーフ貨面に、最新技術による鮮やかな彩りと精妙なレリーフ（凹凸）が尽くされ、お互いを思いやる優しさと友情に満ちたネロとパトラッシュの名場面とともに、金貨は『聖母被昇天』、銀貨は『キリスト降架』が美しくも荘厳な印象で浮かび上がる。
金貨・銀貨ともに表面には、元首チャールズ3世（英国国王）の肖像が刻まれており、紛れもない法定貨幣の証としてコインの発行証明書が付属。金貨と銀貨は透明カプセルに封入されているので、お手に取って表裏をご覧いただける。
さらに金貨と銀貨をセットでお申し込みの方には、眺めるよろこびと所蔵価値を高める特製オルゴールボックスに収めてお届け。
上質なウォールナット製の蓋を開けば感動を呼んだ最終回の絵画調ビジュアルカードが現れ、23弁オルゴールの豊かな音色でアニメ・オープニングの名曲『よあけのみち』が奏でられる。
本アイテムは、2025年9月3日（水）より「PREMICOオンラインショップ」にてお取り扱いがスタートしている。
コインを見つめるほどに蘇るのは、ネロとパトラッシュが過ごした日々、抱いた夢、そして最後の夜のあたたかな抱擁――。
あの日の放送を一緒に観たご家族、友人、大切な方とともに、切なくもあたたかなエピソードの数々を語り合える、贅沢にして価値ある逸品をぜひお手元にお迎えしてみてはいかがだろう。
『聖母被昇天』：Assumption of the Virgin, Peter Paul Rubens, Cathedral of Our Lady, photographer Hugo Maertens,artinflanders.be, contractual restrictions.
『キリスト降架』：Descent from the Cross, Peter Paul Rubens, Cathedral of Our Lady, photographer Hugo Maertens,artinflanders.be, contractual restrictions.
（C）NIPPON ANIMATION CO.,LTD.
☆名シーンが蘇る金貨＆銀貨のイメージをチェック！（写真6点）＞＞＞
本コインは、アニメ「世界名作劇場」シリーズの第1作として1975年に放送されて以来、忘れえぬ不朽の名作として世界中で愛されている『フランダースの犬』が50周年を迎えたことを記念して、ベルギーのアントワープ聖母大聖堂が所蔵するルーベンスの絵画を公式に使用した特別な金貨と銀貨。
金貨・銀貨ともに表面には、元首チャールズ3世（英国国王）の肖像が刻まれており、紛れもない法定貨幣の証としてコインの発行証明書が付属。金貨と銀貨は透明カプセルに封入されているので、お手に取って表裏をご覧いただける。
さらに金貨と銀貨をセットでお申し込みの方には、眺めるよろこびと所蔵価値を高める特製オルゴールボックスに収めてお届け。
上質なウォールナット製の蓋を開けば感動を呼んだ最終回の絵画調ビジュアルカードが現れ、23弁オルゴールの豊かな音色でアニメ・オープニングの名曲『よあけのみち』が奏でられる。
本アイテムは、2025年9月3日（水）より「PREMICOオンラインショップ」にてお取り扱いがスタートしている。
コインを見つめるほどに蘇るのは、ネロとパトラッシュが過ごした日々、抱いた夢、そして最後の夜のあたたかな抱擁――。
あの日の放送を一緒に観たご家族、友人、大切な方とともに、切なくもあたたかなエピソードの数々を語り合える、贅沢にして価値ある逸品をぜひお手元にお迎えしてみてはいかがだろう。
『聖母被昇天』：Assumption of the Virgin, Peter Paul Rubens, Cathedral of Our Lady, photographer Hugo Maertens,artinflanders.be, contractual restrictions.
『キリスト降架』：Descent from the Cross, Peter Paul Rubens, Cathedral of Our Lady, photographer Hugo Maertens,artinflanders.be, contractual restrictions.
（C）NIPPON ANIMATION CO.,LTD.