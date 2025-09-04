¾åÈÄÄ®¡Ö1»Ô1Ä®ÁÛÄê¡×¤ÎÍ½»»°Æ¡¡¿·¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¡ÚÆÁÅç¡Û
¾åÈÄÄ®µÄ²ñ¤Ç¤Ï9·î4Æü¡¢Á´°÷¶¨µÄ²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¿·¤´¤ß½èÍý»ÜÀßÀ°È÷¤Ø¤Î»²²Ã¤òÁÛÄê¤·¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÍ½»»°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÈÄÄ®µÄ²ñ¤Ç¤Ï8·î25Æü¤ÎÎ×»þ²ñ¤Ç¡¢ÈÄÌîÄ®¤ò´Þ¤à1»Ô2Ä®¤òÁÛÄê¤·¤¿»ÜÀßÀ°È÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÉéÃ´¶â4800Ëü±ßÍ¾¤ê¤ÎÍ½»»°Æ¤òÈ¿ÂÐÂ¿¿ô¤ÇÈÝ·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±4Æü¡¢Èó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´°÷¶¨µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÈÄÌîÄ®¤ò½ü¤¯1»Ô1Ä®¤Ç¤Î»ö¶È¼Â»Ü¤òÁÛÄê¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÍ½»»°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
9·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÄ®µÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤Î¾ì¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¿³µÄ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ê»¿À®ÇÉ¡¦Â¼¾å¹À°ì Ä®µÄ¡Ë
¡ÖÃ±Ä®¤Ç¡ÊÀ°È÷¡Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀäÂÐÌµÍý¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö½»Ì±¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤È¤âÈ¿ÂÐµÄ°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ö½»Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï»¿À®¤òÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÊÈ¿ÂÐÇÉ¡¦´¥ ¿ò Ä®µÄ¡Ë
¡ÖÀÑ»»º¬µò¡¢20Ç¯´Ö¤Î±¿±Ä¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«·ÐÈñ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢Á°²ó¡Ê¤ÎÀâÌÀ¡Ë¤È²¿¤éÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡×
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ê»¿À®¤Ï¡ËÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ê¾åÈÄÄ®¡¦¾¾ÅÄÂîÃË Ä®Ä¹¡Ë
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢1»Ô1Ä®¤Ç°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¡Ö¥´¥ß»ö¶È¤Î°ÕµÁ¤òµÄ°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¾åÈÄÄ®¤Îº£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤â³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡×
¡Ö°ÂÁ´¡¢°Â¿´¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤ò°ìÁØÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×