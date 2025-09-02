ºÒ³²¤ÇÃÇ¿å¤·¤¿¤È¤¤Î¡Ö¿å¤È¥È¥¤¥ì¡×¤Î³ÎÊÝ½Ñ¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¤¥¹¤¬´Ê°×¥È¥¤¥ì¤Ë
ºÒ³²»þ¤ËÃÇ¿å¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢°ûÎÁ¿å¤äÀ¸³èÍÑ¿å¤¬¤¿¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢À¶·é¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¡Ö¿å¤È¥È¥¤¥ì¡×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÂçºå»Ô¾ÃËÉ¶É¿¦°÷¤ÇËÉºÒ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥¿¥¤¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¤³¤Îµ»ö¤Ï¡ØÂçÃÏ¿Ì¡¦ÄÅÇÈ¡¦½¸Ãæ¹ë±«¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤½¤Î¤È¤¤Ë NG¹ÔÆ°¤¬¤ï¤«¤ëËÉºÒ»öÅµ¡Ù¡ÊKADOKAWA´©¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
°ûÎÁ¿å¡¦À¸³èÍÑ¿å¤½¤ì¤¾¤ì¤ò½½Ê¬¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦
ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÃÇ¿åÈ¯À¸»þ¤Ë¤Ï¡¢µë¿å½ê¤¬³«Àß¤µ¤ì¡¢¤À¤ì¤Ç¤â¿å¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÎÌ¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á³Æ¼«¤ÇÈ÷¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ûÎÁ¡¦Ä´ÍýÍÑ¿å¤Ï1¿Í1Æü3L¡¢À¸³èÍÑ¿å¤Ï1¿Í1Æü10¡Á20L¤òÌÜ°Â¤ËºÇÄã3Æü´Ö¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð7Æü´ÖÊ¬¤ò²ÈÂ²¤Î¿Í¿ôÊ¬È÷¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÒ³²È¯À¸¸å¤Ë¤Þ¤À¿åÆ»¤¬»È¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¿åÆ»¿å¤òÊÝ´É¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿åÆ»¿å¤Ï¾ï²¹¤Ç3Æü´Ö¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç7Æü´Ö¡¢°ûÎÁ¿å¤È¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
À¸³èÍÑ¿å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¡©
ÃÇ¿å»þ¤Ï¿å¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ûÎÁ¿å¤ÏÀ¸³èÍÑ¿å¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£À¸³èÍÑ¿å¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¿å¤ò¤¤¤Ä¤â¤Ï¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡Ê150¡Á200L¡Ë
¢¨ ÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤Ç¿å¤¬¤³¤Ü¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬Å®¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥É¥¢¤Ë¥«¥®¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦¤¢¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯
¡¦¥È¥¤¥ì¤Î¥¿¥ó¥¯¤Î¿å¤òÍøÍÑ¤¹¤ë
¡ü¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò»È¤Ã¤¿Àá¿å¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¸Â¤é¤ì¤¿À¸³èÍÑ¿å¤ò»È¤¦¤È¤¤ÎÀá¿å¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¡¡¿å¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤ë
¡Ê2¡Ë¡¡¥¥ã¥Ã¥×¤ò´Ë¤á¤ë¤È·ê¤«¤é¿å¤¬½Ð¤ë
¡Ê3¡Ë¡¡¥¥ã¥Ã¥×¤òÊÄ¤á¤ë¤È¿å¤¬»ß¤Þ¤ë¡£»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï·ê¤ò¾å¤Ë¤¹¤ë
Èó¾ïÍÑ¥È¥¤¥ì¤ÇºÒ³²´ØÏ¢»à¤âËÉ¤°
ºÒ³²»þ¤ÎºÇ¤â¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥È¥¤¥ì¤Ç¤¹¡£ÈòÆñ½ê¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²áµî¤Î¿ÌºÒ¤Ç¤ÏÈ¯ºÒ¸å¿ôÆü¤Ç¥È¥¤¥ì¤¬±øÊª¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ±ÒÀ¸¤Ê¥È¥¤¥ì¤Ï¡¢ºÒ³²´ØÏ¢»à¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥¤¥ì¤Î²ó¿ô¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤·¤Æ¿å¤ä¿©ÎÁ¤ÎÀÝ¼è¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ò¹¯¤ò³²¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²´ØÏ¢»à¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢Èó¾ïÍÑ¥È¥¤¥ì¤ò½½Ê¬¤ËÈ÷¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇÓ¤»¤Ä»þ¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼é¤ë¹©É×¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Èó¾ïÍÑ¥È¥¤¥ì¡Ê·ÈÂÓ¥È¥¤¥ì¡Ë¤È¤Ï¡©
Èó¾ïÍÑ¥È¥¤¥ì¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï°Â²Á¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤¬ÊØÍø¤Ê·ÈÂÓ¥È¥¤¥ì¤Ç¤¹¡£ÂÞ¤È¶Å¸ÇºÞ¤äµÛ¿å¥·¡¼¥È¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÎ¼°ÊØºÂ¤Ë¤È¤ê¤Ä¤±¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£ÇÓ¤»¤Ä¸å¤ÏËÉ½ÂÞ¤ËÌ©Éõ¤·¤Æ½èÍý¤·¤Þ¤¹¡£È÷Ãß¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢1ÆüÌó7²ó¡ß²ÈÂ²¤Î¿Í¿ô¡ß1½µ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡ü´Ê°×¥È¥¤¥ì¤Î¤Ä¤¯¤êÊý
¡Ê1¡Ë¡¡ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¤¥¹¤ÎºÂÌÌ¤ò¡¢2cm¤Û¤É»Ä¤·¤Æ»Í³Ñ¤¯ÀÚ¤êÈ´¤¯¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¹õ¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¡Ê45L¡Ë¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¡£µÛ¿å¥·¡¼¥È¡¢¶Å¸ÇºÞ¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¥È¥¤¥ì¥·¡¼¥È¡¢»æ¤ª¤à¤Ä¡¢¿·Ê¹»æ¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤ë¡Ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ë¡£
¡ü´Ê°×¥È¥¤¥ì¤Î»È¤¤Êý
¡Ê1¡Ë¡¡¥Ý¥ó¥Á¥ç¤Ê¤É¤òÃå¤ÆÂÎ¤ò±£¤¹¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬¼é¤ì¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡ÍÑ¤ò¤¿¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Î¶õµ¤¤òÈ´¤¤¤Æ¸ý¤ò¤·¤Ð¤ê¡¢ËÉ½ÂÞ¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¡ü¿åÊ¬ÀÝ¼è¤ò¹µ¤¨¤ë¤Î¤ÏNG
ÈòÆñ½ê¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¿åÊ¬¤ò¹µ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ã¦¿å¾É¾õ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸ý¤¬´¥¤¤¤Æ¸ý¹ÐÆâ¤ÎºÙ¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÇÙ±ê¤Ê¤É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿åÊ¬¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£