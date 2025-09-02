【SAKAMOTO DAYS】第20話 大混乱の “しっぽ取り合戦” がスタート！
全世界累計発⾏部数1500万部突破の『週刊少年ジャンプ』連載人気作『SAKAMOTO DAYS』。毎週⽉曜24時からテレ東系列ほか、Netflixほか配信サービスにて放送中のTVアニメ第2クールがいよいよJCC編入試験編に突入！ 第20話のあらすじと場面カットが公開された。
⽇常×⾮⽇常の殺し屋ノンストップアクションTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』は、鈴⽊祐⽃による同名漫画を原作としたアニメーション作品。
元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守る為、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリー。
坂本たちが大暴れする日常×非日常の殺し屋ノンストップアクションだ。
第1クールは坂本たちが、謎の人物 ”✕（スラー）” が放つ強靭な殺し屋たちを圧倒的な戦闘力と団結力で次々に打ち倒して終幕。そして、待望の第2クールがいよいよ開幕！
このたび、放送に先駆けて第20話のあらすじと場面カットを公開。
三次試験”しっぽ取り合戦”で坂本と別チームとなったシンは、⾃⾝の成⻑を⽰そうと奮闘するが、⻁丸との対戦で思わぬ波乱に。
⼀⽅、坂本はJCC 時代の同期、⾚尾リオンの姪・晶から、消息不明のリオン捜索を託される。そんな中、✕（スラー）⼀派が暗躍。試験会場は混乱へと陥る……。
第20話のあらすじはこちら！
＜第20話「推し被り」＞
三次試験へと進んだ坂本たち。「しっぽ取り合戦」で坂本と別チームになったシンは、成⻑した姿を⾒せようと意気込む。しかし、坂本推しの⼥⼦・⻁丸と対戦中、シンの発⾔が⻁丸の逆鱗に触れてしまい……。
⼀⽅、坂本のJCC 時代の同期・⾚尾リオンの姪である晶は、消息を絶ったリオンを捜していると坂本に告げる。そんな中、✕（スラー）たちは⽔⾯下での作戦を決⾏し、試験会場は混乱に陥ってしまう！
☆第20話先行カットをチェック！（写真12点）＞＞＞
続々と新キャラクターも登場し、目まぐるしい展開を見せる『SAKAMOTO DAYS』、最新情報は、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』公式サイト、公式SNSにて順次発信。ぜひご注⽬ください♪
（C）鈴⽊祐⽃／集英社・SAKAMOTO DAYS 製作委員会
