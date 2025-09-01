オフィス街や電車での通勤中など、外出時での地震にパニックを起こす方も多いと思います。そこで、外にいるときにとっさに命も守る行動を紹介します。教えてくれたのは、元大阪市消防局職員で防災アドバイザーのタイチョーさんです。

※この記事は『大地震・津波・集中豪雨が起こったそのときに NG行動がわかる防災事典』（KADOKAWA刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集しています

オフィス街では頑丈な建物や広い場所へ避難しよう

オフィス街にいる場合、ビルからの落下物や倒壊物に注意が必要です。割れた窓ガラスやはがれた外壁、窓際に置かれていたものが落下し頭上を襲います。電柱や街灯の倒壊、倒木にも注意が必要です。

揺れを感じたらバッグなどの持ちもので頭を守り、頑丈なビルのエントランスなど、屋根のある場所に避難します。震度6以上の強い揺れでは立っていられませんが、周囲の危険度が高い場合は這ってでも（ほふく前進で）その場から離れてください。

都市部で最も危険な繁華街。落下物の少ない場所に逃げて

商店街などの繁華街では、建物から突き出た無数の袖看板やアーケード、窓ガラスの落下のほか、飲食店で発生した火事が延焼して大きな火災につながる危険性があります。

また、電線が張り巡らされたネオン街では倒れた電柱や切断された電線からの漏電による事故や火災のリスクもあり、繁華街は都市部で最も危険な場所と言えるでしょう。

●揺れを感じたら

揺れを感じたら落下物から頭を守り、百貨店など大きな建物のエントランスやお店の軒先、コインパーキングなど、周りに落下物・倒壊物が少ないところに逃げてください。

●橋の上では落ち着いて離れよう

混雑した橋の上では将棋倒しがいちばん怖いです。落ち着いて橋から離れ、頑丈な建物の中へ逃げましょう。

緊急停車やホームからの転落に注意しよう

電車・地下鉄、バスは地震が起きると緊急停車し、急ブレーキがかかることも考えられます。転倒や将棋倒し、荷棚からの落下物に注意が必要です。次のように対処しましょう。

立っている場合：手すりやつり革にしっかりつかまる 座っている場合：前かがみになり、バッグ・雑誌などで頭を守る

駅のホームにいる場合、線路に転落しないよう柱などにつかまって低い姿勢をとり、照明・看板などの落下物から頭を保護します。

●駅員の避難誘導にしたがう

緊急停車後は車内放送に注意し、勝手な行動は慎みましょう。安全が確認されると、電車は最寄り駅へ徐行運転します。

ホームに降りて避難する際は、駅員の誘導指示や非常放送にしたがい行動してください。人であふれかえったホームでは転落、将棋倒しの危険があります。押す・立ち止まる・人の流れに逆らうなどは厳禁です。

●「通路誘導灯」と「避難口誘導灯」

避難誘導が行き届かなくなり、自力での避難が必要となった場合、「通路誘導灯」と「避難口誘導灯」にしたがって避難します。「通路誘導灯」が示す方向へ進み、「避難口誘導灯」のある階段から避難します。

外出中の地震で、この行動はNG！

電車に乗っている最中に地震が起こったら、誰しもがパニックに陥りやすいはず。そんなときに心に留めておきたい「NG行動」を紹介します。

●非常用ドアコックを使う

乗務員の指示がない限り、非常用ドアコックを使ってドアを開けてはいけません。ホームのない場所は想像以上に高く、無理に線路へ降りるとケガをする危険があります。

●地下鉄で線路に降りて避難する

地上の電車と異なり、地下鉄の線路脇には高圧電流の設備があり、触れると感電の危険があります。絶対に線路に降りてはいけません。

●最寄りの階段から避難する

近くの階段で避難した場合、避難口から遠くなり避難に時間のかかる場合があります。必ず「避難口誘導灯」のある階段を使いましょう。