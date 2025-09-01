【しまむらロングジレ】にマニアも驚き！ 買って真似したい♡「着回しコーデ」

【しまむら】マニアのインフルエンサーも「超、驚き」と話すロングジレが登場！ 優しげな淡色や胸元のボタンデザインが可愛く、大人世代がおしゃれに着こなせそうなアイテムになっています。着回し方で夏から秋まで長く頼れそうなしまむらのロングジレの魅力と、ジレをいかしたコーディネート術を学んで、着こなしの幅を広げましょう。

夏から秋まで長く使えるロングジレ

【しまむら】「EC*MRKロングジレ」\1,969（税込）

組み合わせるアイテム次第で、長い季節の間使えそうな淡いベージュのロングジレ。二の腕まわりを程よく覆うフレンチスリーブと、胸下あたりの位置に入った切り替えデザインで、スタイル良く着こなせそうです。@minamii.__さんは、「胸元がとっても可愛いデザインなのにポケットまで付いてて超、驚き」とデザイン性と実用性の高さを絶賛しています。

暑い日はノースリできれいめコーデに

残暑の季節はノースリトップスの上に重ねて、涼しげに着こなすのがおすすめ。フロントのボタンを留めると、ウエスト部分がきゅっと引き締まり、メリハリのあるシルエットができます。さわやかなホワイトのスカートを裾から大きく見せて、明るい印象のコーディネートに。細いストラップのサンダルや、落ち着いた色味のバッグを合わせて、きれいめな着こなしにまとめています。

羽織としてさらっと着こなすのもおしゃれ

フロントのボタンをはずして着れば、羽織としても活躍。さらっと重ねるだけで、シンプルなコーディネートにも厚みが出ます。切り替え位置の高いジレをハイウエストのスカートなどに組み合わせれば、スタイルアップ効果も狙えそう。写真ではぽってりしたサンダルでカジュアルダウンさせ、コーディネートに抜け感を出しています。その日の気分や合わせるアイテムによって、ボタンの使い方を変えてアレンジしながら楽しむのがおすすめ。

レーストップスを仕込めば秋の装い

秋の気配を感じたら、レーストップスをインナーにして、夏とは一味違うレイヤードコーデを楽しんで。透け感のあるレーストップスときれいめなジレの組み合わせは、ふわっと柔らかな印象を狙えそうです。濃いブラウンのパンツやバッグを合わせて、コーディネートにメリハリをつけるのもポイント。@minamii.__さんはワイドパンツで今っぽさも押さえ、細身なジレとのバランスを取りながら着こなしています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@minamii.__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W