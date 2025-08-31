グラスノーは5回ノーヒッター…7回にキャロルに先制弾を浴びた

【MLB】Dバックス 6ー1 ドジャース（日本時間31日・ロサンゼルス）

ドジャースは30日（日本時間31日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に1-6で敗れた。先発のタイラー・グラスノー投手は6回まで1安打無失点の投球を見せたが、7回に味方の守備のミスも重なって3失点。敗戦投手になった。試合後、取材に応じた右腕は「（7回は）何もシャープさがなかった」と自らの投球を悔やんだ。

グラスノーは2回の投球時に右手から出血したものの続投。5回まで無安打無失点に抑える力投だった。援護したい打線だったが、好機を作りながらも拙攻を繰り返して試合は終盤へ。そして7回、グラスノーはコービン・キャロル外野手に先制弾を浴び、肩を落とした。

さらにアンディ・パヘス外野手とテオスカー・ヘルナンデス外野手の緩慢守備で走者を許し、さらにパヘスの送球エラーなどで一挙3失点。マウンド上のグラスノーは守備陣に怒りの表情を浮かべていた。7回4安打3失点、無四球6奪三振だった。

試合後、グラスノーは「（登板中の）最後の回は打ちごろの球ばかりを投げてしまった。（7回は）何もシャープさがなかった。そこに彼らが付け込んできた」と7回の投球を反省。チームは連敗となり、「チームとしては立て直すと僕は思うけど、とにかく今はイライラするね」と話した。

この日は地区2位のパドレスは勝利したため、マジックは25のままとなっている。31日（同9月1日）のカード最終戦では山本由伸投手が先発。スイープ負けを回避できるか。エースの投球に期待が寄せられる。（Full-Count編集部）