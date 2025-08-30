¡Ú±¢ÍÛ²öÅ· Re¡§¥Ð¡¼¥¹¡Û¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆæ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª ÌÚÂ¼ÂÀÈô¡¢ÆâÅÄ¿¿Îé¡¢ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿¡¢ÀÐÀî³¦¿Í¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
david production¤¬¼ê³Ý¤±¤ë½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø±¢ÍÛ²öÅ· Re¡§¥Ð¡¼¥¹¡Ù¡£¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Êª¸ìÃæÈ×¤Þ¤Ç¤ÎÆæ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢ÌÚÂ¼ÂÀÈô¡¢ÆâÅÄ¿¿Îé¡¢ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿¡¢ÀÐÀî³¦¿Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ë¤ÆÂè1ÏÃ¡ÁÂè9ÏÃ¡ÚÌµÎÁ¡Û°ìµó¿¶¤êÊÖ¤ê¾å±Ç²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÉ¤ó¤À¤é¤¼¤Ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¡£
¡Ø±¢ÍÛ²öÅ· Re¡§¥Ð¡¼¥¹¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ºî¤Îdavid production¤¬¼ê³Ý¤±¤ë½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£Ç®·ì¥ä¥ó¥¡¼¹â¹»À¸¡¦¥¿¥±¥ë¤¬¡¢ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅ¾°Ü¤·¤¿¡ÖÅÅµÀÊ¿°Âµþ¡Ê¤Ç¤ó¤¸¤Ø¤¤¤¢¤ó¤¤ç¤¦¡Ë¡×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥Ä¥¥ß¥ä¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤Ù¤¯¡¢¡ÖÅÅµÀÊ¿°Âµþ¡×¤ò½±¤¦¶¼°Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤ò·«¤êÊÖ¤·²¿ÅÙ¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ä¥¥ß¥ä¤äºÇ¶¯¤Î±¢ÍÛ»Õ¡¦°ÂÇÜÀ²ÌÀ¤é¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¡¢²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤ËÈ¾¤ÐÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤Ç¹³¤¦¥ä¥ó¥¡¼¼ç¿Í¸ø¡¦¥¿¥±¥ë¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¯·ëËö¤È¤Ï¡©¡¡Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÊª¸ì¤ËËè½µ¶Ã¤¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Êª¸ìÃæÈ×¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¶ÈÊ¿ÌÔÌò¡¦ÌÚÂ¼ÂÀÈô¡¢¥Ä¥¥ß¥äÌò¡¦ÆâÅÄ¿¿Îé¡¢°ÂÇÜÀ²ÌÀÌò¡¦ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿¡¢¥¢¥Ä¥Ê¥¬Ìò¡¦ÀÐÀî³¦¿Í¤Î4Ì¾¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡£¼ç±é¤ÎÌÚÂ¼ÂÀÈô¤Î°õ¾Ý¤ä¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ëÃæÈ×¤Þ¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ä¤Ê¤É¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÈ¾¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆæ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤ò¡£

¡ÚÌÚÂ¼ÂÀÈô¡ßÆâÅÄ¿¿Îé¡ßÌÚÂ¼ÎÉÊ¿¡ßÀÐÀî³¦¿Í¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡½¡½ÌÚÂ¼ÂÀÈô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬½é¤Î¼çÌò¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤È¤Ê¤ëÂè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÌÚÂ¼ÂÀÈô¡Ê°Ê²¼¡¢ÂÀÈô¡Ë¡¡Âè6ÏÃ¤À¤È¡¢ÁêÅöÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯Á°¤Ç¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¥¿¥±¥ë¤À¡ª¡¡¥¿¥±¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êµ¤Éé¤¤¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê³§¤µ¤ó¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿¡Ê°Ê²¼¡¢ÎÉÊ¿¡Ë¡¡¤¤¤ä¤¡¡¢¤â¤¦Î©ÇÉ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Íê¤â¤·¤¤ÇØÃæ¤À¤Ê¤ÈËè½µ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÈô¡¡¥Û¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¡©
ÎÉÊ¿¡¡¤Ç¤â¡¢ÁêÅö²È¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÀÐÀî³¦¿Í¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÐÀî¡Ë¡¡²»°µ¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢±¢ÍÛ»Õ¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤¢¤ë°ÕÌ£¶²ÉÝ¤Ç¤·¤¿¡£¶²ÉÝ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â·ù¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±À¼¤òÄ¥¤ì¤ë¼ã¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢¶È³¦¤Ë°Â¿´´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¿§¡¹¤ÊºîÉÊ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÅÄ¿¿Îé¡Ê°Ê²¼¡¢ÆâÅÄ¡Ë¡¡½øÈ×¤Î¼ýÏ¿¤ÎºÝ¤Ë¡¢ÂÀÈô¤¯¤ó¤¬¸½¾ì¤Ç¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎÉÊ¿¤µ¤ó¤¬¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÂÀÈô¡¡¡Ö¼ç¿Í¸ø¤À¤È±éµ»¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÆâÅÄ¡¡¤½¤³¤Ç¥Ï¥Ã¤Èµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦È¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âè6ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î½é¡¹¤·¤¤´¶¤¸¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë°ìÊâ¤º¤Ä¼ç¿Í¸øÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¾å¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¤ä¤¹¤µ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤ä¤ê¤Å¤é¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÂÀÈô¡¡¥¿¥±¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ä¥¥ß¥ä¤µ¤ó¤ò¸î¤ë¤¾¡ª¡¡¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ÏÇÓ½ü¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁ°¸þ¤¤ÊÃË¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÎÉÊ¿¡¡ËÍ¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¤é¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ê¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
ÆâÅÄ¡¡¥Û¥ó¥È¤Ë²ø¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÎÉÊ¿¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢°ÂÇÜÀ²ÌÀ¤ÏÎÉ¤¤ÅÛ¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤âÊ¿°Âµþ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
ÆâÅÄ¡¡»ä¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½Âè6ÏÃ¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é±öÇß¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤Î¼ÁÌä¤Ë¤É¤¦Åú¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤âÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤À¤«¤é¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤¬¤É¤Î»þÅÀ¤Ê¤Î¤«¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¡¢¼Çµï¤È¤·¤Æ½Ð¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà»þ¤Ç¤Ï¡Ë¤Þ¤À¼ýÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦¼Çµï¤Ë³è¤«¤½¤¦¤«¤Ê¤È¡¢º£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÉÊ¿¡¡À²ÌÀÍÍ¤Îµ¿¤¤¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÆâÅÄ¡¡¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ª¡¡Ææ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥¿¥±¥ë¤ËÊü¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìëºµ¤ÎÌÌ¤òÅÏ¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐÀî¡¡ËÍ¤ÏÅÓÃæ¤Ç¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÆÉ¤à¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤ª¤ï¤«¤ê¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ä¥Ê¥¬¤Ï½ã¿è¤Ë ¡ÉRe¡§¥Ð¡¼¥¹¡É ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤òµß¤ª¤¦¤È·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤ëÊý¸þ¤Ç¼Çµï¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤¿ÃæÈ×¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÎÉÊ¿¡¡¡ÊÆâÅÄ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ë¤è¤¦¤ä¤¯ËÜÌò¤Î¤³¤ÈÏÃ¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
ÆâÅÄ¡¡²ÐÁÍ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤ì¤ÏËÜÌò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÜÌò¤Ï¥Ä¥¥ß¥ä¡ª
ÎÉÊ¿¡¡¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤ÀÊý¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤¢¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤âÆâÅÄ¿¿Îé¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤À¤È¡¢¥Ä¥¥ß¥ä¤â²¿¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ëè²ó¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤¦¤Î¤Ë¥¿¥±¥ë¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤¬Áá¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
ÂÀÈô¡¡ÌÀ¤é¤«¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Âè5ÏÃ¤Ç¤â´ÇÉÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£
ÆâÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ä¥¥ß¥ä¤â¥¿¥±¥ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¡£¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£±¿Ì¿¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½°ÂÇÜÀ²ÌÀ¤â¡¢Âè6ÏÃ¤Ç¡¢¥¿¥±¥ë¤ÎÇ½ÎÏ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ä¥¥ß¥ä¤¬ÅÏ¤·¤¿¤ªÌÌ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ä¥¥ß¥ä¤ËÃµ¤ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÎÉÊ¿¡¡ËÍ¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÄ®¤ò¸î¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÅÅµÀÊ¿°Âµþ¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ï¡¢ËÍ¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
ÆâÅÄ¡¡¤Ç¤â¥Ä¥¥ß¥ä¤ËÊÑ¤Ê½Ñ¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡¡¤¢¤ì¤Ç¡¢´í¤Ê¤¤¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÈô¡¡¼«Çò¤µ¤»¤ë±¢ÍÛ½Ñ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡©
ÎÉÊ¿¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡£¥Ä¥¥ß¥ä¤µ¤ó¤¬µÞ¤Ëµ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²ðÊú¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¡¡¤Ç¤â¡¢°ÂÇÜÀ²ÌÀ¤âÀ¤³¦¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¡Ö¤³¤ÎÊ¿°Âµþ¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤«¡£
ÂÀÈô¡¡¡Ö·¯¤Î»à¤âÁ´¤ÆÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÆâÅÄ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÊÀ²ÌÀ¤¬¡Ë²ø¤·¤¤¡ª
¡½¡½¤¤¤Ã¤¿¤¤À¤³¦êµÆÇ¤È¤Ï²¿¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÎÉÊ¿¡¡¤½¤ì¤â°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¼å¤¤¤â¤Î¤ÏÎÈ¤È¤Ê¤ê¡¢¶¯¤¤¤â¤Î¤ò³è¤«¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²¿¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡½¡½¤Þ¤¿¡¢¸ÞÎîÀ±¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥¢¥Ä¥Ê¥¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥±¥ë¤ËËè²óÎÀ¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¡¢ÎÁÍý¤ò¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀÐÀî¡¡´°Á´¤Ë¹¶Î¬Ë¡¤òÊÔ¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
ÎÉÊ¿¡¡²¿¤Ç¥¢¥Ä¥Ê¥¬¤ÎÉô²°¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤ËÆþ¤é¤ì¤ë¤Î¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐÀî¡¡¥¨¥ê¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ëñá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÎÉÊ¿¡¡¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡£
ÀÐÀî¡¡Âè4ÏÃ¤Ç¤â¼«Çú¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¿¥±¥ë¤¬Íè¤Æ¤«¤é¡¢Èï³²¼Ô¤È¸À¤¨¤ÐÈï³²¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½Âè5ÏÃ¤À¤È¡¢Àº¿À¹¶·â¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¡Ò±å¿Í¡Ê¤ª¤Ë¡Ë¡Ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ä¥Ê¥¬¤È¥æ¥é¤ÏÁ±Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¡¢Àº¿ÀÎÏ¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤ÏÈà¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤ë¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î¼åÅÀ¤ÏÉô²°¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Èñ»Ò¤ÇÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Þ¤¿¡¢Âè6ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥±¥ë¤Î¼ê¤Î¹Ã¤Ë¤¢¤ëµË¹¼°õ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ò±å¿Í¡Ó¤¬¿Í´Ö¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥æ¥é¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÈô¡¡µË¹¼°õ¤¬¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬»¦¤·¤¿¡Ò±å¿Í¡Ó¤¬¥«¥¸¥¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½é¤ËÂæËÜ¤òÁ´ÉôÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÎÉÊ¿¡¡¤³¤Î´¶¤¸¤À¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÂè7ÏÃ¤ÏÀâÌÀ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡£
ÆâÅÄ¡¡º£¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¤³¤È¤òÀâÌÀ¤»¤º¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
ÂÀÈô¡¡¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÂè6ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¡¢°ÂÇÜÀ²ÌÀ¤¬¤Û¤Ü¹õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÅÄ¡¡¥¿¥±¥ë¤Ï¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í¡£
ÂÀÈô¡¡¤Ï¤¤¡ª¡¡´°àú¤Ë¥¿¥±¥ë¤ÎÃæ¤Ç¹õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢Áþ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÂÀÈô¡¡Áþ¤·¤ß¤è¤ê¤Ï¡¢²¿¤Ç¤Ê¤Î¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡£Èá¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì½ï¤ËÄ®¤òÄ¾¤·¤¿¤ê¡¢°Õ³°¤ÈÏÃ¤¬¤ï¤«¤ëÅÛ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£
ÀÐÀî¡¡¤½¤¦»×¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÆâÅÄ¡¡¥À¥á¤À¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¿®¤¸¤¿¤é¡£
ÎÉÊ¿¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¹õ¹õ¹õ¹õ¤ÈËÍ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¥á¥¿Åª¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÂè6ÏÃ¤Ç¤¹¤è¡©
¡Ê°ìÆ±Ç¼ÆÀ¡Ë
ÎÉÊ¿¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐÀî¡¡Âè6ÏÃ¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤³¤ÎÀ¤³¦¤Îº¬´´¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤¬¤«¤Ê¤ê³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂÀÈô¡¡Êª¸ì¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢Â³¤±¤Æ¸«¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤·¡¢²¿ÅÙ¤«·«¤êÊÖ¤·¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢³Ú¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½ÀèÄø¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÀâÌÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÀÈô¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀâÌÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡Âè7ÏÃ¤Î½ª¤ï¤ê¤âÁÔÀä¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âè8ÏÃ¤Î½ª¤ï¤ê¤¬°ìÈÖ¾×·â¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤«¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÉÊ¿¡¡ËÍ¤ÏÂè7ÏÃ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¤«¤Ê¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
