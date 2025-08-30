ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの横山裕が３０日、日本テレビ系「シューイチ」で、苦労した生い立ちを明かし、この日始まる「２４時間テレビ」チャリティランナーとして走る意気込みを改めて語った。

横山のマラソンのテーマは子供達の支援。「恩返しじゃないが、弟も児童養護施設にお世話になっていたんで」とコメント。

「３歳の時にオカンが離婚してシングルマザーになった」といい、その後母は５歳で再婚。横山に２人の弟ができた。家計の負担を減らすために、中学を卒業してすぐに自立するため建設会社に就職。工事現場で働きながら、タレント活動を行っていたという。

その頃、母親ががんになってしまう。「体も弱り切って、入退院を繰り返して。そんな中、離婚しちゃって。生活どうすんねんっていう時期はあった」といい、収入は激減。「弟はまだ９歳とかで、ぼくも２０歳にもなってなかった。一時的に養護施設に行くしかなかった」と、２人の弟は一時的に児童養護施設で暮らすことになったという。

横山は当時について「きれい事に聞こえるかもしれないけど、どうにかせな…と思って仕事やってました。がむしゃらにやっていた気がします」と振り返った。そして２人の弟へ「俺も親をやったことがないのに、ようついてきてくれた」と感謝した。

今回のチャリティマラソンについては「弟も施設にお世話になっていたんで、はっきり走る理由がある。偽善者ぶってとか思われてもいいと思っている」と、自分の走りで少しでも多くの寄付を募り、子供達のために使って欲しいと言う思いを話していた。