毎日続く暑さ…ついつい涼しくてラクなワンピースを選んでしまいますよね。しかし、ラクが故に老け見えしてしまう欠点も。そこで今回は、大人世代におすすめのキャミワンピ×ベルトつきサンダルのコーディネートをスタイリストの水野利香さんに伝授してもらいました。「配色」を意識すれば、簡単にこなれ感のあるコーデになりますよ！

ホールド感のあるサンダルと色を合わせて大人おしゃれに【キャミソール×ベルテッド】

インナーを替えて秋まで着られるキャミワンピには、歩きやすくデザイン性も高いベルトつきサンダルが好相性。色を絞り大人コーデに。

【写真】レースワンピなら、小物は“辛口”に

●洗練ワントーンでまとめればTシャツとの重ね着も上品！

足元までベージュでまとめたワントーンならTシャツスタイルもきれいめ（画像1枚目）。

「光沢感のあるベージュのベルテッドサンダルなら、カジュアルでありつつ華やかさもキープできます」（水野利香さん、以下同）

ひと手間かけたヘアスタイルに見せてくれるヘアバンドは、生え際の白髪カバーにも！

履いたのはコレ！

・ワンピース￥3990（ユニクロ） カットソー￥990（無印良品／無印良品 銀座） ヘアターバン￥2310（イズントシー） バッグ￥7590（カシュカシュ／アンビリオン） サンダル￥2990（ジーユー）

●甘いディテールのワンピースは配色を辛口にしてさっぱりと

いくつになっても引かれるレースのディテール。

「甘さは1か所に絞り、配色は辛口に。小物はユニセックスにするなどさじ加減すると、ガーリーにならず着やすくなります」

今回合わせたのは、元気な印象を与えてくれるスポーティなバッグ。大きめのロゴがコーデのポイントに。

履いたのはコレ！

・ワンピース［9月下旬展開予定］￥6490（サマンサモスモス ブルー／キャン） カットソー￥1500（ユニクロ） デニムパンツ￥3990（アメリカンホリック） ピアス￥3740（ミミサンジュウサン／サンポークリエイト） バッグ￥5390（カシュカシュ／アンビリオン） サンダル￥7920（JELLY BEANS）