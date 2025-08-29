『CITY THE ANIMATION』♯9 CITYレースは予測不能な展開に！
7月6日（日）より放送開始となるTVアニメ『CITY THE ANIMATION』。放送に先駆け、#9のあらすじ＆先行カットが公開された。
ABCテレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、BS11、AT-Xにて放送中、Prime Videoにて独占配信中の本作は、あらゐけいいち原作の普通の ”CITY” に住むなんだか楽しい人々の生活を多彩なキャラクターたちを通して描いたガールズ・ラン・コメディ。
TVアニメは京都アニメーション制作、音楽はピラニアンズが担当し、オープニング主題歌にはFurui Riho『Hello』、エンディング主題歌にはTOMOO『LUCKY』が起用されている。
南雲美鳥役は小松未可子、にーくら役は豊崎愛生、泉 わこ役は石川由依、ほか多彩なキャストが出演中。
＜#9 あらすじ＞
賞金100万円をかけたCITYレース。オババと競り合う南雲。CITY南イレブンからペンダント奪還を狙うにーくら。ペアを抱え走る光岳。息ぴったりのまつりとえり。三羽ガラスの手にはうまい酒。連発する番狂わせに、1秒先も読めない予測不能な展開……。勝利の女神は誰に微笑むのか。皆が走ればCITYが回りだす！
＞＞＞#9の先行カットをすべてチェック！（写真11点）
（C）あらゐけいいち・講談社／CITY THE ANIMATION 製作委員会
