『その着せ替え人形は恋をする』第21話 緒方旭の海夢への態度を気にするあまね
2025年7月5月（土）24時より順次放送開始となった『その着せ替え人形は恋をする』。第21話のあらすじと先行カットが公開された。
原作累計部数1300万部を突破した、福田晋一が描く『その着せ替えビスク・人形ドールは恋をする』。
ある日の出会いをきっかけに、コスプレを通して交流を深めていく喜多川海夢と五条新菜。
まだまだやりたいコスプレ、作りたい衣装はいっぱい。
クラスメイトたちとの交流や、新しいコスプレ仲間たちとの出会いの中で、海夢と新菜の世界はさらに広がっていく。
そして、新菜にドキドキのとまらない海夢の恋に進展はあるのか―！？ 真面目で雛人形作りに一途な反面、同世代の流行には疎く、中々クラスに馴染めずにいる。
そんな新菜にとって、いつもクラスの輪の中心にいる人気者・喜多川 海夢はまるで別世界の住人。
けれどある日、思わぬことをきっかけに、海夢と秘密を共有することになって……！？
決して交わるはずのなかったふたりの世界が、動き出す――！
第21話は、8月30日（土）放送開始。あらすじはこちら。
＜第21話「俺 今夜寝るつもりないので」＞
都たちとホラーゲーム『棺』の合わせをすることになった海夢は、乾紗寿叶にも誘いをかける。一度は断った紗寿叶だったが、『棺』が大好きな妹・心寿のために参加を決める。皆で合わせに向けて盛り上がる中、あまねはアキラこと緒方旭の、海夢に対する態度が気になり……。
＞＞＞第21話先行カットをすべてチェック！（写真8点）
放送をお楽しみに。
（C）福田晋一/SQUARE ENIX・アニメ「着せ恋」製作委員会
