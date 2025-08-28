【映画キミとアイドルプリキュア♪】映画とテレビで違うスタイルチェンジ！
9月12日（金）より全国公開される『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』。映画とテレビそれぞれで別の姿にキュアアイドルがパワーアップすることが発表された。
＞＞＞Wスタイルや玩具「プリキュアアイドルハートリボン」をチェック！（写真6点）
『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』のテーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな少女・咲良うたが、チョッキリ団ボス・ダークイーネによって闇に包まれてしまった〈キラキランド〉を救うため、伝説の救世主 ”アイドルプリキュア” を探しにやってきた妖精・プリルンと出会い、歌って踊ってファンサして戦う ”アイドルプリキュア” に変身するというストーリーです。【キュアウインク／蒼風なな】と【キュアキュンキュン／紫雨こころ】の心強い仲間や、先日新たなプリキュアとして【キュアズキューン／プリルン】、【キュアキッス／メロロン】も加わり、毎週大きな盛り上がりを見せている。
ある日うたたちは、不思議な島で開催される【スーパーミラクルアイドルフェスティバル】に出演することに！しかし突然、謎の怪物の登場で島と世界が大ピンチ。しかも過去に飛んじゃった！？ ピンチを救うヒントは、女神の伝説と謎の少女……？ さぁ！ 歌って踊ってファンサして、キミに届けるキラッキライブスタート！
この度、映画限定スタイル「キュアアイドル-ゴッドアイドルスタイル-」の情報が公開された。
「プリキュアアイドルハートリボン」というアイテムでキュアアイドルがスタイルチェンジする、映画でしか見られない「キュアアイドル-ゴッドアイドルスタイル-」。普段と違う赤チェックの衣裳がとても印象的で、いつもとはまた違ったキラッキランラン〜♪ な輝きを放っている。一体キュアアイドルがどのような経緯でパワーアップするのか、そしてどういった活躍やライブを見せてくれるのか、映画への期待がますます高まる。
さらにテレビでは同じ「プリキュアアイドルハートリボン」で「キュアアイドル-アイドルハートリボンスタイル-」という、映画とは別の姿にスタイルチェンジすることも公開。
1つのアイテムで、映画とテレビ、それぞれのスタイルにキュアアイドルがパワーアップすることも発表された。
プリキュア初！？ となる映画とTVで連動したパワーアップアイテムでWスタイルチェンジとなる。
映画もテレビも今後の益々の盛り上がりに、目が離せない。
そして、パワーアップアイテムである「プリキュアアイドルハートリボン」は、映画にも登場する「キラキライト 2025movie ver.」とセットになって、「プリキュアアイドルハートリボン＆キラキライトセット」として、9月13日（土）に発売予定。
「プリキュアアイドルハートリボン」はボタンを押すと、キュアアイドル-アイドルハートリボンスタイル-ステージ曲と、映画ステージ曲『♪HiBiKi Au Uta♪」の2曲が流れ、さらに別売りの「くるくるまわして♪キラッキランリボンバトン」にセットして、映画の特別なキメ技を放つことも可能だ。
Wワクワクするスタイルチェンジ、玩具「プリキュアアイドルハートリボン」もお楽しみを。
（C）2025 映画キミとアイドルプリキュア♪製作委員会
