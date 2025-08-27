暑い日には、シャキッとおいしい「キュウリ」が食べたくなりますよね。そこで、旬の「キュウリ」を使ったレシピを6つ教紹介します。共働き料理家のぐっち夫婦、農家の娘として野菜の食べ方を発信するセリナさん、人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん、料理家の長谷川あかりさん、料理研究家の大庭英子さんの、簡単おいしいキュウリレシピ、ぜひ試してみて！

箸が止まらない！キュウリの常備菜レシピ

まずは、漬けて寝かせるだけ簡単、さっぱり副菜「キュウリの辛子漬け」と「キュウリの浅漬け」のレシピ。教えてくれたのは、共働き料理家のぐっち夫婦と、農家の娘として旬の野菜レシピを発信するセリナさんです。

●キュウリの辛子漬け

ぐっち夫婦が教えてくれたのは、ピり辛味がたまらない「キュウリの辛子漬け」。練り辛子のツンとした辛味と、だしのうま味がキュウリにしっかりしみ込み、あとを引く味わいに。

【材料（つくりやすい分量／2〜3人分）】

キュウリ 2本

塩 小さじ1／2

A［練り辛子小さじ1 砂糖小さじ2 塩小さじ1／4 顆粒和風だしの素小さじ1／3］



【つくり方】

（1） キュウリは両端を切り落とし、2cm幅に切る。

（2） 塩をふってしっかりもみ込み、10〜15分ほどおき、その後しっかり水気を絞る。

（3） ポリ袋にAを入れて混ぜ、キュウリを加えてよくもみ込む。空気を抜いて袋の口を閉じ、冷蔵庫で1〜2時間おく。ときどき上下を返すと味がよくなじむ。

（4） 袋の角をきり落とし、ぎゅーっと水気を絞り、皿に盛る。

●キュウリの浅漬け

セリナさん直伝の「キュウリの浅漬け」は、蛇腹切りにすることで味が早くなじみ、食感もよくなります。鷹の爪やショウガを入れることで、味変も可能ですよ。

【材料】

キュウリ 4本

A［塩小さじ1 顆粒和風だしの素小さじ1 砂糖小さじ1／2 鷹の爪 or ショウガ お好みで］



【つくり方】

（1） キュウリの両端を切り落とし、蛇腹切りにする。キュウリを割り箸ではさんでから切ると、下まで切るのを防ぐことができます。包丁が割り箸に当たるまで、まっすぐに1〜2mm幅で切り込みを入れる。裏返して、斜めに1〜2mm幅で切り込みを入れる。

（2） 2〜3cm幅にカットする。

（3） 袋にキュウリを入れ、Aを入れてなじませる。

（4） 冷蔵庫で30分以上寝かせたら完成です。

農家の娘が直伝！昔ながらの「ビール漬け」

さらにセリナさんに、昔ながらのキュウリのビール漬けレシピも伺いました。

祖母から受け継いだというレシピは、日もちを考えて少し味が濃いめ。お好みでキュウリの量を増やして、ちょうどいい塩梅に調整してみて。ビールに含まれる酵母のおかげで、どこか懐かしい風味と深みのある味わいが楽しめます。

●キュウリのビール漬け

【材料】

キュウリ 500g

A［塩30g 砂糖100g ビール100mL］



【つくり方】

（1） キュウリをよく洗い、両端を切り落とす。

（2） ピーラーで3か所ほど皮を引く。

※味をしみやすくするためです。そのままでも大丈夫です。

（3） ビニール袋にAを入れて軽く混ぜ合わせ、キュウリを入れてなじませる。袋の空気を抜き袋を閉じる。

（4） ひと晩、冷蔵庫で寝かせれば完成です。

キュウリがしんなりして、水分が抜けていれば、しっかり味がしみたサイン。500gだとかなり味が濃いめ。1kgくらいまでキュウリを増やしてもおいしいですよ。

キュウリが主役！笠原将弘さん紹介「絶品おかず」

95%以上が水分のキュウリですが、ビタミンC、ビタミンK、カリウム、マグネシウムなど栄養素が豊富に含まれています。キュウリのイメージがガラッと変わる、簡単な絶品おかずのレシピを、人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんに教えてもらいました。

●キュウリとワカメの粒マスタードあえ

定番の組み合わせに、ツンとくる辛味が新鮮！

材料（4人分）

キュウリ 2本

ワカメ（塩蔵・戻したもの） 50g

塩 少し

A［粒マスタード大さじ2 しょうゆ、酢、みりん各大さじ1］



【つくり方】

（1） キュウリは5mm厚さの輪切りにし、塩をふってしんなりするまでおく。さっと洗って水気をきる。ワカメはざく切りにする。

（2） ボウルに（1）を入れ、Aであえる。

旬の味をおいしく味わう「塩タラとキュウリの煮物」

夏が旬のキュウリを、魚と一緒に煮物に！ 人気料理家の長谷川あかりさんが、鮮やかなグリーンも美しい、夏ならではのごちそうをご紹介してくれました。

●塩タラとキュウリの煮物

【材料（2人分）】

甘塩タラ 2切れ

キュウリ 2本（200g）

片栗粉 大さじ1

A［水300mL 昆布3g 酒大さじ1 みりん小さじ1 塩小さじ1／2］

ショウガ（すりおろす） 小さじ2

塩 少々



【つくり方】

（1） 甘塩タラは水気をふき取っておく。キュウリは細切りにし、片栗粉をまんべんなくまぶす。

（2） 深めのフライパンにＡを合わせて中火で煮立たせたら、（1）の甘塩タラを加え、フタをして弱火で5分煮る。

（3） 昆布をとりだし、（1）のキュウリを加えてさっと混ぜてフタをし、弱めの中火で3分煮る。火を止めて、ショウガと塩を加えて味を調える。

たたいてから炒めると、味がしっかりなじむ

キュウリにしみ込んだ絶妙な甘辛さがたまらない！ 思わずご飯もすすむ絶品おかずを、料理研究家の大庭英子さんが伝授してくれました。

●キュウリと牛肉の韓国風炒め

【材料（4人分）】

キュウリ 5本（約500g）

牛切り落とし肉 200g

ゴマ油 大さじ1／2

ニンニクのみじん切り 小さじ1

長ネギのみじん切り 大さじ3

酒 大さじ2

砂糖 大さじ1／2

しょうゆ 大さじ1

粉唐辛子（なければ一味唐辛子） 小さじ1／2

白炒りゴマ 大さじ1／2



【つくり方】

（1） キュウリはすりこぎなどで全体をたたき、上下を切り落として3〜4cm長さに切る。ボウルに入れ、塩小さじ1（ 分量外）をふって混ぜ、10〜15分おく。水で洗って水気をふく。

（2） フライパンにゴマ油を熱し、牛肉を入れてほぐすようにして炒め、肉の色が変わったら、ニンニク、長ネギを加えてさらに炒める。

（3） 酒をふり、砂糖、しょうゆ、粉唐辛子を加えて炒め合わせ、キュウリを加えてざっと炒める。ゴマをふる。

＜ポイント＞

キュウリはすりこ木などでたたいて、味をしみ込みやすくする。

牛肉を炒めて味つけしてから、最後にキュウリを加えて炒め合わせる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう