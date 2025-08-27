いつも家が片付いている人の習慣をご紹介します。教えてくれたのは、整理収納アドバイザーで、インスタグラムやYouTubeでミニマルな暮らしを発信するぴーこさん（30代）。働きながら、夫と小学1年生の娘を3人で暮らしている3LDKの一軒家は、とてもすっきり！ 忙しくても、片付く理由をお聞きしました。

片付いた部屋が「当たり前」の状態にする

床にものを置いていると、家が狭く見えるし、掃除機はかけにくいし、掃除をするハードルが一気に上がるし、今はもうものが床にあるのが気持ち悪くなりました。

【写真】キッチンリセット中のぴーこさん

とくにリビングは家族みんなの場所なので、徹底してものを置きたくないと思っています。床にものがないことが日常なので、たまにあるとすぐ目について拾うクセがつきました。

それでも、洗濯物を取り込んだまま置いていることもあります。ただずっとそのまま置いているのは気持ち悪いので、翌日の朝には片付けます。多分、もうそれが自分のなかの「当たり前」になっています。

買い物のあとは荷物をすぐしまいますし、出かけて帰ってきたらひと休みする前にカバンの中身を全部出して片付けます。面倒くさがりなのですが、毎日続けていたら習慣になって、苦じゃなくなりました。

やらないと気がすまない！ と思えるくらいまで、持ち物を減らすのが成功のコツなのかと思っています。

机の上にも「ずっとは置かない」

それでも、机の上にものを置くこともあります。ただ、ずっとは置きません。

わが家は机がダイニングテーブルしかないので、ごはんを食べるときにものを置いていると必然的にどかさなければなりません。机の上で作業をしていたりしてものを置いていたら、キッチン横パントリーの棚一段が一時置き場になっているので、一旦そこにそのまま置きます。そして、食べ終わったらまた持ってきて作業を再開する…というようなルーティンにしています。

作業自体が終わったら、そのものは机の上ではない、元に戻す定位置を決めているので、そこに戻します。そうすると、机の上がぐちゃぐちゃになることはありません。

朝のキッチンリセットで片付けモードに

基本的には、朝起きたら前日の夜に洗って乾かしていたお皿などをしまって、キッチン周りを全部ふいてリセットします。これが、私のリセットスイッチになっています。

それに、散らからないのは、ものが少ないから散らかっているように見えないだけかもしれません。もちろん、それなりに荒れることあります。

やはり片付くいちばんのコツや工夫は、「自分が余裕をもって管理できる量までものを減らす」。これに尽きると思っています。