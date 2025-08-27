レッズとのカード第2戦

【MLB】ドジャース 6ー3 レッズ（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのレッズ戦に「1番・指名打者」で出場。4打数1安打1四球1打点で、6-3での勝利に貢献した。チームは3連勝で単独首位をキープし、マジックは28となった。

相手先発マルティネスと対戦した第1打席では、縦に割れるカーブに空振り三振に倒れた。3回先頭の第2打席では四球、5回先頭の第3打席では高々と舞い上がった左飛に終わった。

6回2死二塁の第4打席では2番手スーターと対戦し、一二塁間を抜ける打球速度111.3マイル（約179キロ）の痛烈な右前適時打を放ち、2試合ぶりの打点を記録した。

フィリップスと対戦した8回の第5打席では、空振り三振に倒れた。

ドジャースは同点の4回にスミスの16号ソロで勝ち越し。6回にはこの日復帰後初出場となったE・ヘルナンデスの適時打などて4点を奪った。先発したカーショーは5回1失点で、9勝目（2敗）をマーク。これで8月は5登板で5連勝となった。

この日パドレスはマリナーズに7-6で辛勝。ゲーム差は1で変わらず、ドジャースのマジックは1減って28となった。（Full-Count編集部）