二走のパヘスが遊ゴロで三塁狙いアウトに

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャースのアンディ・パヘス外野手の暴走に解説も呆れ顔だった。26日（日本時間27日）の本拠地・レッズ戦。好機を潰す走塁に「何を考えていたか分かりません」と苦言を呈されていた。

「6番・中堅」で出場したパヘスは6回1死から中越えへ二塁打。チャンスメークをしたが、続くコールの遊撃へのゴロで三塁を狙った。遊撃のデラクルーズが三塁へ送球し悠々アウトになった。

チームはその後、E・ヘルナンデス、ロハス、大谷の3連打で3点を追加。結果的に救われた形となったが、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」では、実況のジョー・デービス氏が「パヘスはどこに行ってるんでしょうか？」と疑問視。解説のノマー・ガルシアパーラ氏も「分かりません」と呆れ気味だった。

続けてガルシアパーラ氏は「右（三塁側）に飛んだらストップすることを、最初に教えられているはずです。分かりませんね。得点圏にいるのに……内野手の守備位置が分かっているはず」と厳しい口調。「彼は何を考えていたか分かりません。セーフになれると思っていたのかもしれませんが、重大な走塁ミスでした」と指摘した。（Full-Count編集部）