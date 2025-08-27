神取忍ブチギレ!? 伝説の公開計量を“クセ旨”に完全再現
日清食品株式会社は27日、「カップヌードル 魚豚」の発売に伴い、神取忍が出演するWeb CM「クセ旨公開計量篇」を公開した。
このたび公開となったWeb CMは、魚介と豚骨の旨味を融合させた新しい味わいの商品「カップヌードル 魚豚（ぎょとん）」の発売を記念し、制作したもの。
気になるその内容は、８年前の試合前に行われた公開計量での出来事にフィーチャー。対戦相手が規定体重を12.7キロと大幅にオーバーした際のリアクションを神取本人が「完全再現」している。
CM内の対戦相手はクセウマスク選手という架空の人物。神取にキレられても動じずにカップヌードルを食べ続けるというユーモラスな展開も見どころとなっている。
日清食品の担当者は、「今回のWebCMは、日清食品らしいユーモアをたっぷり盛り込んだ内容になっています。 SNSで度々話題になる前代未聞の出来事を今回のテーマにしました。公開計量と言えば、神取忍さんを思い出す人も多いと思います。もしかしたら、怒られるかもしれないという気持ちとともに、今回の企画を神取さんに話してみたところ、なぜか快諾してくださいました。神取さんのおかげで“完全再現”といっても過言ではない仕上がりになりました。ギリギリの内容に見えるかもしれませんが、もちろん、各所に許可取っているので大丈夫です。このCMを通じて、新商品の『カップヌードル 魚豚』の魅力を存分に感じていただけることを願っています」とコメントを寄せている。
さらには、今回のCM公開に伴い、神取へのインタビューも到着！
――今回の動画をご覧になってどう思いましたか？
神取：セットが当時とそっくりだったので、あの時の怒りが甦って来ました。
――撮影中はどんな思いでしたか？こだわったポイントなどはありますか？
神取：食べながらセリフを言う所が難しかったです。
――新商品の「カップヌードル 魚豚」をお召し上がりになった感想を教えてください。
神取：本番中もNGでも、何回も食べれて、NGも嬉しかったです！
――今回の動画を観てくださった皆様に一言！
神取：悔しさが沸点に達するのと同じくらい美味しいぞ、この野郎ー！！
