E.ヘルナンデスが7月6日以来のスタメン復帰

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間27日・ロサンゼルス）

待望の復帰にファンが歓喜している。ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手が26日（日本時間27日）、本拠地でのレッズ戦に「8番・三塁」で先発出場。7月5日（同6日）以来のスタメン復帰に「待ってました」「おかえりなさい」とファンも喜びを隠せない様子だ。

“キケ”の愛称で親しまれている34歳のベテランが帰ってきた。E.ヘルナンデスは左肘の炎症で7月7日（日本時間8日）に負傷者リスト（IL）入りしたが、20日（同21日）に3Aで実戦復帰。25日（同26日）にメジャー復帰を果たすと、この日、52日ぶりにスタメンに名を連ねた。

試合前、デーブ・ロバーツ監督は「キケ（Eヘルナンデス）の復帰に私たちは興奮している。彼は（チームを）後押し、熱狂、そしてパワーをもたらしてくれる。彼はどえらい野球選手だ。ILに入る数週間前は明らかに負傷していた。彼はチームに（勢いを）注入してくれる。ユーティリティ性もある。今晩は三塁で出場するけど、二塁や外野の全ポジションもできるから、それも私たちにとって助かることだ」とキケがチームに与える影響について語り、活躍に期待を寄せていた。

ファンもX（旧ツイッター）で続々反応。「暴れまくって打線盛り上げてや」「ムードメーカー復帰！」お祭り男キケさん！」「ドジャースにとって良いこと」「この人がチームにいると盛り上がりが違います」「うれしくて泣いちゃう」「おかえりなさい」とキケ復帰を喜ぶ声が数多く寄せられていた。（Full-Count編集部）