少ないアイテムでも印象チェンジが可能な、着まわし術を紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色や着こなしなどのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（50代）。ここでは、トップス5着＋ボトムス3着の8アイテムを使った着まわしアイデアを、ボトムスごとに解説します。

着まわしは「ベーシックカラー」でうまくいく

私が考える「着まわしコーデの洗練度をアップするコツ」は以下です。

【写真】50代、ユニクロのワイドパンツ着まわしコーデ

・ベーシックカラーでそろえる

・小物で季節感や変化をプラスする

イエローベースの私は、ベージュを黄み寄りで統一し、さらにグレイッシュトーンを中心にそろえているため、どのアイテム同士を組み合わせても自然になじみます。アレンジ次第でさらに多くのバリエーションが可能です。

ここでは、3着のボトムスを軸に、残暑の着まわしコーディネートを紹介します。

残暑はデニムよりも涼しい「チノパン」が快適

まだまだ残暑が厳しい時季は、デニムよりも涼しいはき心地のチノパンをヘビロテしています。ラクちんでリラクシーでありながら、きれいめ印象もつくれる優秀ボトムスです。

＜左＞

ベージュのタンクトップにフリルシャツ合わせたスタイル。インナーから足元まで同じベージュで統一することで、カジュアルすぎずまとまります。

A チノパン：フレームワーク

D フリルシャツ：ジャーナルスタンダードラックス

E 中に着たタンクトップ：レイトリー

バッグ：KECH

シューズ：ビルケンシュトック

＜中＞

黒のノースリープニットを合わせたシンプルスタイル。ベージュ×黒はモードな雰囲気に仕上がります。

A チノパン：フレームワーク

F ノースリーブトップス：GU（昨年のもの）

バッグ：エルベシャプリエ

シューズ：オッフェン

＜右＞

夏の冷房対策に便利なリネンシャツは、チノパンとも相性抜群。全身グレイッシュカラーでそろえて、統一感を出しています。

A チノパン：フレームワーク

G リネンシャツ：ユニクロ（プレミアムリネンシャツ メンズSサイズ ￥2990）

E 中に着たタンクトップ：レイトリー

バッグ：chiiiibag

ビーチサンダル：ハワイアナス

きちんと感を演出できる、万能な黒ワイドパンツ

足さばきが軽快で、風通しもよいワイドパンツ。晩夏はシックなムードをプラスする、黒をチョイスします。

＜左＞

カーキのリネンシャツを合わせてシンプルに。ここではビーチサンダルを合わせていますが、シンプルなフラットシューズを合わせればお仕事にも対応可能。

B ワイドパンツ：ユニクロ（昨年のもの）

G リネンシャツ：ユニクロ（プレミアムリネンシャツ メンズSサイズ ￥2990）

バッグ：エルベシャプリエ

ビーチサンダル：ハワイアナス

＜中＞

ブラウン×ブラックのベーシックカラーにスカーフでアクセント。夏は鮮やかな色を少したすと、コーディネート全体が引き締まります。

B ワイドパンツ：ユニクロ（昨年のもの）

H Tシャツ：ユニクロ（クルーネックT Lサイズ ￥1500）

スカーフ：ヴィンテージ

バッグ：エルベシャプリエ

ビーチサンダル：ハワイアナス

＜右＞

上下黒でまとめて、ラメのサンダルと赤バッグをポイントに。小物に統一感をもたせてモードに仕上げました。

B ワイドパンツ：ユニクロ（昨年のもの）

Fノースリーブトップス：GU（昨年のもの）

バッグ：ドリスヴァンノッテン

サンダル：ジミーチュウ

カジュアルもキレイめもOK！グレーのタイトスカート

Tシャツやサンダルなど、カジュアルなアイテムを合わせても上品にまとまるタイトスカート。さまざまな色と相性のいいグレーなら、より着まわし力がアップ！

＜左＞

上下を落ち着いたカラーのワンツーコーデに、バッグを包んだスカーフのグリーンを差し色にしました。

C グレースカート：ジャーナルスタンダード

H Tシャツ：ユニクロ（クルーネックT Lサイズ ￥1500）

バッグに巻いたスカーフ：ヴィンテージ

ビーチサンダル：ハワイアナス

＜中＞

カーキシャツを合わせて全身グレイッシュトーンに。シャツの着方で抜け感を出しました。

C グレースカート：ジャーナルスタンダード

G リネンシャツ：ユニクロ（プレミアムリネンシャツ メンズSサイズ ￥2990）

バッグ：イッセイミヤケ

シューズ：ビルケンシュトック

＜右＞

フリルシャツは、タイトスカートや黒のサンダルでシャープに引き締めて甘さをセーブ。

C グレースカート：ジャーナルスタンダード

D フリルシャツ：ジャーナルスタンダードラックス

バッグ：chiiiibag

サンダル：マルニ

