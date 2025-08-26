50代「トップス5着、ボトムス3着」残暑の着まわしアイデア。プチプラ服でも高見え
少ないアイテムでも印象チェンジが可能な、着まわし術を紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色や着こなしなどのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（50代）。ここでは、トップス5着＋ボトムス3着の8アイテムを使った着まわしアイデアを、ボトムスごとに解説します。
着まわしは「ベーシックカラー」でうまくいく
私が考える「着まわしコーデの洗練度をアップするコツ」は以下です。
・ベーシックカラーでそろえる
・小物で季節感や変化をプラスする
イエローベースの私は、ベージュを黄み寄りで統一し、さらにグレイッシュトーンを中心にそろえているため、どのアイテム同士を組み合わせても自然になじみます。アレンジ次第でさらに多くのバリエーションが可能です。
ここでは、3着のボトムスを軸に、残暑の着まわしコーディネートを紹介します。
残暑はデニムよりも涼しい「チノパン」が快適
まだまだ残暑が厳しい時季は、デニムよりも涼しいはき心地のチノパンをヘビロテしています。ラクちんでリラクシーでありながら、きれいめ印象もつくれる優秀ボトムスです。
＜左＞
ベージュのタンクトップにフリルシャツ合わせたスタイル。インナーから足元まで同じベージュで統一することで、カジュアルすぎずまとまります。
A チノパン：フレームワーク
D フリルシャツ：ジャーナルスタンダードラックス
E 中に着たタンクトップ：レイトリー
バッグ：KECH
シューズ：ビルケンシュトック
＜中＞
黒のノースリープニットを合わせたシンプルスタイル。ベージュ×黒はモードな雰囲気に仕上がります。
A チノパン：フレームワーク
F ノースリーブトップス：GU（昨年のもの）
バッグ：エルベシャプリエ
シューズ：オッフェン
＜右＞
夏の冷房対策に便利なリネンシャツは、チノパンとも相性抜群。全身グレイッシュカラーでそろえて、統一感を出しています。
A チノパン：フレームワーク
G リネンシャツ：ユニクロ（プレミアムリネンシャツ メンズSサイズ ￥2990）
E 中に着たタンクトップ：レイトリー
バッグ：chiiiibag
ビーチサンダル：ハワイアナス
きちんと感を演出できる、万能な黒ワイドパンツ
足さばきが軽快で、風通しもよいワイドパンツ。晩夏はシックなムードをプラスする、黒をチョイスします。
＜左＞
カーキのリネンシャツを合わせてシンプルに。ここではビーチサンダルを合わせていますが、シンプルなフラットシューズを合わせればお仕事にも対応可能。
B ワイドパンツ：ユニクロ（昨年のもの）
G リネンシャツ：ユニクロ（プレミアムリネンシャツ メンズSサイズ ￥2990）
バッグ：エルベシャプリエ
ビーチサンダル：ハワイアナス
＜中＞
ブラウン×ブラックのベーシックカラーにスカーフでアクセント。夏は鮮やかな色を少したすと、コーディネート全体が引き締まります。
B ワイドパンツ：ユニクロ（昨年のもの）
H Tシャツ：ユニクロ（クルーネックT Lサイズ ￥1500）
スカーフ：ヴィンテージ
バッグ：エルベシャプリエ
ビーチサンダル：ハワイアナス
＜右＞
上下黒でまとめて、ラメのサンダルと赤バッグをポイントに。小物に統一感をもたせてモードに仕上げました。
B ワイドパンツ：ユニクロ（昨年のもの）
Fノースリーブトップス：GU（昨年のもの）
バッグ：ドリスヴァンノッテン
サンダル：ジミーチュウ
カジュアルもキレイめもOK！グレーのタイトスカート
Tシャツやサンダルなど、カジュアルなアイテムを合わせても上品にまとまるタイトスカート。さまざまな色と相性のいいグレーなら、より着まわし力がアップ！
＜左＞
上下を落ち着いたカラーのワンツーコーデに、バッグを包んだスカーフのグリーンを差し色にしました。
C グレースカート：ジャーナルスタンダード
H Tシャツ：ユニクロ（クルーネックT Lサイズ ￥1500）
バッグに巻いたスカーフ：ヴィンテージ
ビーチサンダル：ハワイアナス
＜中＞
カーキシャツを合わせて全身グレイッシュトーンに。シャツの着方で抜け感を出しました。
C グレースカート：ジャーナルスタンダード
G リネンシャツ：ユニクロ（プレミアムリネンシャツ メンズSサイズ ￥2990）
バッグ：イッセイミヤケ
シューズ：ビルケンシュトック
＜右＞
フリルシャツは、タイトスカートや黒のサンダルでシャープに引き締めて甘さをセーブ。
C グレースカート：ジャーナルスタンダード
D フリルシャツ：ジャーナルスタンダードラックス
バッグ：chiiiibag
サンダル：マルニ
※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください