「深刻な怪我をしているようだ」ブンデスデビュー戦で悪夢の負傷…町田浩樹の状態に指揮官言及「長期離脱の可能性」 DFの怪我人続出で日本代表に緊急事態
悪夢のようなデビュー戦となってしまった。
８月23日に開催されたブンデスリーガの第１節で、日本代表DF町田浩樹が加入したホッフェンハイムが、強豪レバークーゼンと対戦。２−１で逆転勝利を飾った。
この試合に左CBで先発し、ブンデスリーガデビューを飾った町田は40分、相手DFアレックス・グリマルドと接触して左膝付近を負傷。ピッチの外で治療を受け、一度は試合に戻ったものの、すぐに座り込んでしまい、前半アディショナルタイム１分に無念の交代となった。
ドイツメディア『stern』によれば、ホッフェンハイムのクリスティアン・イルツァー監督は試合後、町田の状態についてこうコメントした。
「まだ確かなことは言えない。診断結果を待つしかないが、マチダは深刻な怪我をしているようだ。長期離脱につながる可能性がある」
９月にメキシコ、アメリカと対戦する日本代表への招集は厳しいか。冨安健洋、伊藤洋輝、高井幸大らDFに怪我人が続出しているだけに、町田も離脱となれば緊急事態だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
