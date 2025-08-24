メディカルスタッフに支えられながらピッチを後にした町田。(C)Getty Images

　悪夢のようなデビュー戦となってしまった。

　８月23日に開催されたブンデスリーガの第１節で、日本代表DF町田浩樹が加入したホッフェンハイムが、強豪レバークーゼンと対戦。２−１で逆転勝利を飾った。　

　この試合に左CBで先発し、ブンデスリーガデビューを飾った町田は40分、相手DFアレックス・グリマルドと接触して左膝付近を負傷。ピッチの外で治療を受け、一度は試合に戻ったものの、すぐに座り込んでしまい、前半アディショナルタイム１分に無念の交代となった。
 
　ドイツメディア『stern』によれば、ホッフェンハイムのクリスティアン・イルツァー監督は試合後、町田の状態についてこうコメントした。

「まだ確かなことは言えない。診断結果を待つしかないが、マチダは深刻な怪我をしているようだ。長期離脱につながる可能性がある」

　９月にメキシコ、アメリカと対戦する日本代表への招集は厳しいか。冨安健洋、伊藤洋輝、高井幸大らDFに怪我人が続出しているだけに、町田も離脱となれば緊急事態だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

