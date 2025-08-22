ドラマ『40までに』原作者マミタ氏がドラマ版“慶司”イラストを公開「世のファンが震えて泣いております」「解釈一致」
俳優の風間俊介（42）が主演を務め、相手役として庄司浩平（25）が共演するテレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜 深0：12〜）の原作者である漫画家のマミタ氏が21日、自身のXを更新。庄司が演じるドラマ版“田中慶司”のイラストを投稿し、ファンから反響を呼んでいる。
【画像】ドラマ『40までに』原作者マミタ氏が公開したドラマ版“田中慶司”のイラスト
マミタ氏は「7話の『やりすぎ』の手前の雀さんを心配してる慶司の一瞬の顔がなぜか刺さりまくってしまったので写経して心を落ち着かせてた」とのコメントとともに、イラストを公開した。
この投稿にファンからは「まさか原作者様からこのような素晴らしい供給者がありますとは…感謝しかないですorz ありがとうございます!!」「いつか雀さんもと夢見ています、、、」「先生と同じくここのお顔刺さりました ありがとうございます!!!」「原作者がドラマの写経をしてくださるなんて、なんて幸せな世界線」「マミタ先生………世のファンが震えて泣いております。ありがとうございます」「原作者が描かずにいられない程の表情ってすごいなぁ」「ぎゃー、、、、、、、さすがに天才すぎる。。解釈一致だ」「え!!めっちゃ絵うまい!!っと思ったら作者!!」「創造主が生み出した原作が実写ドラマとなり、それを元に創造主が再び絵にして吐き出すだと…なんやその生態系サイクルみたいなの」など多数のコメントが寄せられている。
同氏は、自身のXにてドラマの感想などを頻繁にポストしており、「来週はみんなで手を繋いで観ようね…組むか？スクラム」など、さまざまな発言に多数の共感などの声が寄せられていた。
