ÅÚ²°ÂÀË±¤¬°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î°ÂÁ´¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
½÷Í¥ÅÚ²°ÂÀË±¡Ê30¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î°ÂÁ´¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢°ÕÌ£¿¼¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
ÅÚ²°¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡ªº£Æü¤âÅìµþ¤ÏËÜÅö¤Ë½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÃÏ°è¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡Öº£Æü¤Ï¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö»ä¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Ç³ÎÇ§½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢º£¤Î»þÂå¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤·¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ä¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤Ë¡¢¸á¸å¤Î¹ç´Ö¤Ë¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÂØ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¡¼ïÊÑ¹¹¤Ï¤«¤Ê¤êµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Êµ¡Ç½¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö¾¯¤·Á°¤«¤é¼þ¤ê¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥¶¥ï¥¶¥ï¤·¤¿½ÐÍè»ö¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É°ú¤Â³¤¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÌ¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î°ÂÁ´¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æý»À¶Ý°ûÎÁ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤¿ÎäÂ¢¸Ë¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¼Ì¿¿¤Ï¡¢¼Â²È¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¡×¤È¾Ò²ð¤·¡Ö²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¿©ºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¹ç½É¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡ÖÆÃ¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ä¥ä¥¯¥ë¥È·Ï¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç°û¤à¤È¤¹¤°¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë»þ¤âÈ¢Çã¤¤¤«10ËÜ¤¯¤é¤¤¤Þ¤È¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëÈ¢¤¿¤Á¤Ï¤ª»Å»ö¤äº¹¤·Æþ¤ì¤Ê¤É¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ÎÈ¢¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¸³è¤Î°ìÃ¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÊìÛ©¤¯¡¢¡Ø¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¾æÉ×¤Ç¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Õ¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤È¤Î¤³¤È¡£²Æ¤ËÎäÂ¢¸Ë¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤¢¤¢¡¢²ÆµÙ¤ß¤À¤Ê¤¡¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
ÅÚ²°¤ÏGENERATIONSÊÒ´óÎÃÂÀ¡Ê30¡Ë¤È¤Î·ëº§¤ò23Ç¯1·î¤ËÈ¯É½¡£ÊÒ´ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ëÆ±Ç¯8·î29Æü¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£