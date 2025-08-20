物価が高止まりしていて、家計負担が増えている昨今。 「本当に効果の高い食費節約術を取り入れたら、自然と出費が減りました」と話してくれたのは、YouTubeチャンネル「リッチじゃない暮らし」で動画を配信する、節約歴6年の主婦みさきさん。かつて、夫婦2人で月13万円超えだった食費が、今は家族5人で4万円以内に収まるようになったそう。今回は、みさきさんが実践してきた節約術のなかでも、とくに効果が高かったと感じた食費節約術のTOP5を紹介してもらいました。

5位：「節約食材」を積極的に料理に使う

私は、“安い食材”でつくれるレシピを少しずつ増やしていくことで、無理なく自然に食費を抑えられるようになりました。

【実際の写真】手間もコストも最小限！便利すぎる「つくりおき冷凍弁当」

とくに豆腐、モヤシ、鶏胸肉などの節約食材は、お財布に優しく、いつも助けられています。炒めものやスープ、和えものなど、見た目や味を変えて、なるべく飽きないような工夫を心がけています。

これらの食材を日々の献立に取り入れるようになってから、わが家では毎月5000円ほど節約できるようになりました。

4位：お菓子は「買う」より「手軽につくる」

以前のわが家は、お菓子がなくなるたびにスーパーへ行き、気づけば毎月1万円以上もお菓子にお金を使っていました。出費の多さに驚いた私は、家族で話し合って、お菓子のルールを見直すことに。

現在は、お菓子を食べる日を水曜日と土日の週3日にして、適度に節約しながら嗜好品を楽しんでいます。

また、ゼリーやホットケーキ、クッキーなど、安く手軽につくれるお菓子も取り入れることにしています。その結果、毎月5000円ほど食費が節約できました。

3位：水筒＆弁当は「持参」を習慣化

外で飲み物や食べ物を買うと、なかなかの出費になりますよね。そこで私は、毎朝、水筒とお弁当を用意して、外出のときに持参するようになりました。

水筒はお茶をいれるだけなので、大きな手間はかかりません。お弁当づくりは、朝にすべてイチからつくるのではなく、夕食の残りものをうまく詰めたり、自分でつくっておいた冷凍おかずを活用したりして、手間を最小限に。

この習慣のおかげで、外食やコンビニ利用が激減し、結果的に毎月1万5000円ほどの節約になりました。

2位：外食は「月1回」「予算1万円以内」

以前のわが家は、つい外食に頼ってしまい、気づけば毎月8万円以上を外食費に使っていました。そのせいか、毎月の食費は13万円オーバー。とても貯金なんてできないと感じ、外食費を大幅に見直すことを決意しました。

今では、外食は月1回・1万円以内と決め、ちょっとしたレジャー感覚で楽しむようにしています。その代わり、家ではホットプレートでお好み焼きやタコスをつくったり、お店の味を再現するレシピに挑戦したりと、「家でも楽しめる料理」を積極的に取り入れました。

こうした習慣が定着したことで、毎月の外食費はおおむね7万円ほど減らすことができました。

1位：「無理しない」をモットーに料理を楽しむ

「外食をやめる＝料理をする」ということになりますよね。ただ、毎日キッチンに立つのはなかなか大変…。それでも私がほぼ毎日料理を続けてこられたのは「無理をしなかったから」だと思います。

「料理できたらOK」という精神で簡単レシピや冷凍食品を活用したり、残りものをリメイクして負担を減らしたり、さまざまな工夫を取り入れています。おかげでわが家では以前よりも月平均8万円くらい食費を抑えられるようになりました。

今回は、節約歴6年の私が、本当に効果が高かったと感じる「食費節約術ベスト5」を紹介しました。記事に出てくる節約金額については、節約を始める前のわが家の状況と現在を比較して概算しています。あくまで1つの目安として、参考にしていただけると幸いです。

これらの食費節約術を取り入れたことで、わが家ではビックリするほど食費が下がりました。少しでも皆さんの参考になればうれしく思います。